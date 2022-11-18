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На западе Ирана убили офицера разведки КСИР

Общество Материалы 18 ноября 2022 21:56 (UTC +04:00)
На западе Ирана убили офицера разведки КСИР

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Офицер разведслужбы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) убит в ходе нападения, произошедшего в пятницу в провинции Керманшах на западе исламской республики. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило иранское агентство IRNA.

По словам главы администрации города Сахне, расположенного примерно в 60 км к востоку от города Керманшах (административный центр одноименной провинции на западе Ирана), несколько протестующих напали в пятницу вечером на представителей силовых структур. В результате случившегося был убит офицер разведслужбы КСИР. Указывается, что сотрудники сил правопорядка арестовали нападавших.

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