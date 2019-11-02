Азербайджан выиграл Армению и стал третьим в Европе (ФОТО)

2 ноября 2019 19:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня в Батуми (Грузия) завершился командный чемпионат Европы по шахматам, сообщает Trend Life. Женская команда Азербайджан обыграв Армению со счетом 2,5:1,5 впервые в своей истории завоевала бронзовые медали европейского первенства. Вот они - наши красавицы и умницы - Гюнай Мамедзаде, Ханым Баладжаева, Ульвия Фаталиева и Гюльнар Мамедова.

Во второй половине первенства женская сборная выдала ряд боевых встреч, сыграв вничью с Россией и Грузией, а также переиграв Францию. Последняя, к слову, является настоящим лидером – в семи проведенных встречах она набрала 7 очков!

Победителями среди девушек стала команда России – 16 очков, второе место у Грузии – 15 очков. Мужская сборная Азербайджана заняла шестое место. Первое место заняла Россия – 15 очков, второе и третье Украина и Англия – по 14 очков.

Командный чемпионат Европы среди мужчин и женщин (отдельные турниры) стартовал в Батуми 23 октября. В каждой команде было по 5 человек (4 основных и 1 запасной).

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Азербайджан выиграл Армению и стал третьим в Европе (ФОТО)
  • Азербайджан выиграл Армению и стал третьим в Европе (ФОТО)
  • Азербайджан выиграл Армению и стал третьим в Европе (ФОТО)
  • Азербайджан выиграл Армению и стал третьим в Европе (ФОТО)
  • Азербайджан выиграл Армению и стал третьим в Европе (ФОТО)
  • Азербайджан выиграл Армению и стал третьим в Европе (ФОТО)
  • Азербайджан выиграл Армению и стал третьим в Европе (ФОТО)
  • Азербайджан выиграл Армению и стал третьим в Европе (ФОТО)
  • Азербайджан выиграл Армению и стал третьим в Европе (ФОТО)
  • Азербайджан выиграл Армению и стал третьим в Европе (ФОТО)
  • Азербайджан выиграл Армению и стал третьим в Европе (ФОТО)
  • Азербайджан выиграл Армению и стал третьим в Европе (ФОТО)
  • Азербайджан выиграл Армению и стал третьим в Европе (ФОТО)
  • Азербайджан выиграл Армению и стал третьим в Европе (ФОТО)
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