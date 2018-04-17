В Баку пройдет II Европейский фестиваль толерантности IMAGINE

БАКУ /Trend Life/ - В столице Азербайджана 2-17 мая пройдет II Европейский фестиваль толерантности IMAGINE, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.
Фестиваль приурочен к 70-летию Декларации прав человека и 10-летию представительства Евросоюза в Азербайджане.
Фестиваль пройдет при участии посольств стран-членов ЕС, аккредитованных в нашей стране, а также посольств Швейцарии, Норвегии, Бразилии, Коста-Рики, Израиля, Перу, Молдовы, Мексики, США, Аргентины в Азербайджане.
В рамках фестиваля состоятся мастер-классы, выставки, демонстрация фильмов и спектаклей и другие мероприятия.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)
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