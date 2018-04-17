В Баку пройдет II Европейский фестиваль толерантности IMAGINE

17 апреля 2018 18:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В столице Азербайджана 2-17 мая пройдет II Европейский фестиваль толерантности IMAGINE, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Фестиваль приурочен к 70-летию Декларации прав человека и 10-летию представительства Евросоюза в Азербайджане.

Фестиваль пройдет при участии посольств стран-членов ЕС, аккредитованных в нашей стране, а также посольств Швейцарии, Норвегии, Бразилии, Коста-Рики, Израиля, Перу, Молдовы, Мексики, США, Аргентины в Азербайджане.

В рамках фестиваля состоятся мастер-классы, выставки, демонстрация фильмов и спектаклей и другие мероприятия.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости категории
Мешади Джамиль Амиров – звуки тара из города Шуша
Культура 17:36
Продолжатель наследия Вагифа Мустафазаде выступил с концертом в Баку (ФОТО)
Культура 16:28
Назван состав жюри третьего Фестиваля буктрейлеров в Азербайджане
Культура 16:27
Традиции Баку в столице Греции (ФОТО)
Культура 16:03
В бакинской школе состоялась концертная программа, посвященная 100-летию АДР (ФОТО)
Культура 13:45
Азербайджанские актеры устроят "Беспорядок" в театре
Культура 10:50
В Port Baku Mall открылась выставка 18 талантливых женщин-художниц "Вечная сила цвета" (ФОТО)
Культура 16 апреля 23:06
"Обитатели ада" из Азербайджана отправятся в Турцию (ФОТО)
Культура 16 апреля 20:30
В Баку стартовал Республиканский конкурс музыкантов и исполнителей, посвященный 95-летию Гейдара Алиева (ФОТО)
Культура 16 апреля 18:12
Ярко, эффектно, зрелищно – мировые рок-хиты зазвучали по-новому в Баку (ФОТО)
Культура 16 апреля 16:33
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов удостоены российской премии "Золотая маска"
Культура 16 апреля 13:54
С аншлагом прошел первый в Азербайджане детский мюзикл "Аладдин" с участием звезд (ФОТО)
Культура 16 апреля 13:31
Baku Summer Jazz Days - новый джазовый проект в столице Азербайджана
Культура 16 апреля 12:59
Убийство в сумасшедшем доме: Памяти Лютфи Заде (ФОТО)
Культура 14 апреля 12:30
Азербайджанцы и австрийцы создали "Ковер-самолет" – презентация в Вене (ФОТО)
Культура 14 апреля 01:16
Горная река, ведущая к цветникам - творчество Ашуга Адалята (ФОТО)
Культура 13 апреля 17:19
В Баку пройдет серия мастер-классов Адили Алиевой из Франции
Культура 13 апреля 15:43
Как отважные азербайджанцы противостояли армянским оккупантам – премьера фильма (ФОТО)
Культура 13 апреля 14:31