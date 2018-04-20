"Шебеке": история одного экспоната в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском музее ковра в Баку 21 апреля пройдет очередное мероприятие в рамках проекта "История одного экспоната", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт музея.

В ходе проекта предоставляется подробная информация об одном из экспонатов из фондов Музея ковра - его истории создания, технике исполнения, а также о том, как он попал в коллекцию музея.

В ходе очередного мероприятия его участники смогут ознакомиться с историей традиционного искусства "шебеке". Известный шекинский мастер "шебеке" Гусейн Гаджимустафазаде наглядно покажет процесс изготовления образцов этого искусства.



(Автор: Джани Бабаева )

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