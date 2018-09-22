В Баку представлен музыкальный проект "Дорога, ведущая в Карабах" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Большом концертном зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли был представлен музыкальный проект "Qarabağa gedən yol" ("Дорога, ведущая в Карабах") Азербайджанского государственного фортепианного трио, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Мероприятие прошло в рамках X Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли.

В программу музыкального вечера вошли выступления заслуженных артистов Тохфы Бабаевой (скрипка) и Сабины Ибрагимовой (виолончель), а также Эльнары Кабирлинской (фортепиано). Солистка программы - заслуженная артистка Гюльназ Исмаилова (вокал).

На вечере прозвучали музыкальные сочинения, воспевающие Родину.

Отметим, что при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана 18-26 сентября в Баку проходит X Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли. По традиции, фестиваль открывается в День национальной музыки - 18 сентября, который вошел в историю так же, как и день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли.

В рамках юбилейного фестиваля будет проведено около 30 мероприятий с участием известных музыкантов и коллективов из России, США, Турции, Италии и Словакии.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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