Заур Рзаев отметит 50-летие во Дворце Гейдара Алиева (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана и Дагестана Заур Рзаев отметит 50-летие творческой деятельности праздничным концертом во Дворце Гейдара Алиева 31 января в 19.00, сообщает Trend Life. Вечер организован Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения.

В концертной программе прозвучат новые и лучшие песни Заура Рзаева, композиции мугама и классического искусства, народные песни, среди которых “Dilbərim”, “Cavanlığım”, “Bilirəm gedmisən”, “Sev məni”, “Duman”, “Ay qız”, “Sarı bülbül”, “Vəfalısan gözəlim” и другие.

Цена билетов 10-50 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az. Телефоны для справок: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30

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(Автор: Вугар Иманов)

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