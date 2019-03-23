В Баку состоялась церемония награждения "Мой Новруз" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре состоялась итоговая выставка и награждение победителей конкурса детских рисунков и сказок "Novruzum" (Мой Новруз), сообщает Trend Life.

Известные деятели культуры и искусства Азербайджана объявили результаты конкурса, поздравили победителей и вручили им дипломы и подарки от имени Baku Book Center. Дипломами и подарками были также отмечены различные художественные студии, участвовавшие в конкурсе, а также все те, кто тесно сотрудничал с Baku Book Center при ре6ализации проекта. В исполнении танцевального ансамбля "Сяма" были показаны азербайджанские народные танцы.

На конкурс было представлено более 250 рисунков и 20 сказок, отражающих национальные обычаи и традиции, солнечные, яркие краски теплого, светлого и всеми любимого праздника Новруз.

Жюри конкурса – заслуженный художник Рашад Мехтиев, директор Азербайджанского музея ковра Ширин Меликова, директор Музея современного искусства Хайям Абдинов, секретарь Союза писателей Азербайджана, писатель Ильгар Фахми, глава отдела детской литературы СПА, поэт Гяшям Наджафзаде, заведующая отделом фонда Музея современного искусства Рена Ибазаде-Мамедова, директор департамента Центра Гейдара Алиева Махаббат Мехтиева, заслуженный артист Бахрам Багирзаде, архитектор Ляман Рзаева, директор Baku Book Center, писательница Гюнель Рзаева - определило победителей в четырех возрастных категориях.

Среди гостей праздничного вечера были известные деятели культуры и искусства, среди которых председатель Союза писателей, народный писатель Азербайджана Анар Рзаев, народный художник Ариф Гусейнов, заслуженные артисты Тунзаля Агаева, Наргиз Джалилова, Джабир Иманов, Мир Юсиф Мирбабаев, директор ASAN Radio Эмин Мусави, доктор философии по искусствоведению, дизайнер Гюльнара Халилова, историк Фуад Ахундов, телеведущие Джейхун Али и Турал Асадов, члены жюри и другие.

В рамках мероприятия было презентовано новое издание Бакинского книжного центра - журнал «OYAN», предназначенный для детей дошкольного и младшего школьного возраста. В 32-страничном журнале, целью которого является расширение кругозора детей, есть много интересных рубрик. Юные читатели найдут здесь познавательные статьи и сказки, занимательные головоломки, загадки, игры и многое другое.

(Автор: Вугар Иманов)

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