Барочный ансамбль "D`accordo" выступит в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XI Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли 19 сентября в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку будет представлена концертная программа "Qədim Avropaya səyahət" ("Путешествие в древнюю Европу"), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В программе вечера выступит барочный ансамбль "D`accordo", в исполнении которого прозвучат произведения всемирно известных композиторов.

XI Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли пройдет 18-30 сентября при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана.

В фестивале примут участие известные музыканты и коллективы из США, России, Китая, Турции, Италии, Узбекистана, Беларуси, Болгарии, Украины, Грузии.

В рамках фестиваля предусмотрено проведение около 40 мероприятий.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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