В Баку состоялась презентация сборника Айгюн Самедзаде "Азербайджан в 100 песнях" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана состоялась презентация сборника известного композитора, музыковеда, доктора философии по искусствоведению, народной артистки Айгюн Самедзаде "Азербайджан в 100 песнях", сообщает Trend Life.

Мероприятие прошло в рамках XI Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана с 18 по 30 сентября.

В мероприятии, которое прошло при поддержке министерства культуры Азербайджана и Творческого центра Nəfəs, приняли участие видные общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

Автор идеи и руководитель проекта Айгюн Самедзаде посвятила издание 100-летию Азербайджанской Демократической Республики. Сборник открывается гимном великого Узеира Гаджибейли на слова Ахмада Джавада и охватывает композиции, которые были написаны, признаны и любимы более 100 лет. В нем отражены песни таких композиторов, как Гара Гараев, Асаф Зейналлы, Фикрет Амиров, Тофиг Гулиев, Джахангир Джахангиров, Рауф Гаджиев, Васиф Адигезалов, Эмин Сабитоглу, Эльза Ибрагимова, Рамиз Миришли, Алекпер Тагиев, Саид Рустамов, Сулейман Алескеров, Огтай Раджабов, Муслим Магомаев, Айгюн Самедзаде, Джаваншир Гулиев.

Выступившие депутат Милли Меджлиса Жаля Алиева, проректор по научной работе Азербайджанской национальной консерватории Лала Гусейнова, член-корреспондент НАНА, профессор Рена Мамедова, директор Дома-музея Узеира Гаджибейли, секретарь Союза композиторов Азербайджана Сардар Фараджов, народный артист, кавалер ордена "Шохрат", композитор Фаиг Суджаддинов, секретарь Союза писателей Азербайджана, драматург Ильгар Фахми отметили большой вклад Айгюн Самедзаде в развитие культуры и искусства, композиторской школы и пропаганду национально-духовных ценностей в стране и за рубежом. Была подчеркнута большая ценность сборника "Азербайджан в 100 песнях" в деле сохранения и пропаганды национального музыкального наследия, ее значение в качестве учебного пособия для молодежи.

Айгюн Самедзаде выразила признательность выступившим и гостям мероприятия, отметив, что испытывает чувство гордости, представив сборник в рамках XI Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли. Работа над проектом шла на протяжении трех лет. В клавире представлены 100 песен, написанные азербайджанскими композиторами за 100 лет. В рамках проекта будут еще выпущены сборники произведений наших корифеев известных композиторов.

Презентация продолжилась концертной программой с участием Мушфига Гулиева (фортепиано) и солистов Вюсала Гаджиева, Эмина Зейналлы, Агшина Абдуллаева, Пярвиза Абдуллаева, Забиты Алиевой, Кямали Алиевой, Исмаила Зейналлы, Нигяр Джалиловой и самой Айгюн Самедзаде, встреченные овациями зрителей.

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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