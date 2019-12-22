Молодые таланты Азербайджана на пути к большой сцене (ФОТО)

22 декабря 2019 19:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках первого Республиканского фестиваля вокалистов в Международном центре мугама прошли очередные выступления юных вокалистов, сообщает Trend Life.

Студенты и школьники Музыкального колледжа имени Асафа Зейналлы, Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля и Республиканской специальной школы-интерната № 5 для детей с ограниченными возможностями здоровья исполнили произведения азербайджанской, европейской и русской классики – Муслима Магомаева, Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Петра Булахова, Вольфганга Моцарта и Тофига Гулиева.

Также был представлен концерт юных талантов, которые исполнили романсы и композиции азербайджанских авторов.

Фестиваль – новый проект Mədəniyyət TV, который проходит при организации Министерства культуры Азербайджана. В рамках фестиваля с 17 по 24 декабря известные вокалисты и талантливые молодые исполнители из различных регионов страны представят образцы азербайджанской и мировой классической музыки в сопровождении ведущих музыкальных коллективов страны. Автор идеи и художественный руководитель фестиваля - директор Mədəniyyət TV Рамиль Гасымов.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Молодые таланты Азербайджана на пути к большой сцене (ФОТО)
  • Молодые таланты Азербайджана на пути к большой сцене (ФОТО)
  • Молодые таланты Азербайджана на пути к большой сцене (ФОТО)
  • Молодые таланты Азербайджана на пути к большой сцене (ФОТО)
  • Молодые таланты Азербайджана на пути к большой сцене (ФОТО)
  • Молодые таланты Азербайджана на пути к большой сцене (ФОТО)
  • Молодые таланты Азербайджана на пути к большой сцене (ФОТО)
  • Молодые таланты Азербайджана на пути к большой сцене (ФОТО)
  • Молодые таланты Азербайджана на пути к большой сцене (ФОТО)
  • Молодые таланты Азербайджана на пути к большой сцене (ФОТО)
  • Молодые таланты Азербайджана на пути к большой сцене (ФОТО)
  • Молодые таланты Азербайджана на пути к большой сцене (ФОТО)
  • Молодые таланты Азербайджана на пути к большой сцене (ФОТО)
  • Молодые таланты Азербайджана на пути к большой сцене (ФОТО)
  • Молодые таланты Азербайджана на пути к большой сцене (ФОТО)
  • Молодые таланты Азербайджана на пути к большой сцене (ФОТО)
  • Молодые таланты Азербайджана на пути к большой сцене (ФОТО)
  • Молодые таланты Азербайджана на пути к большой сцене (ФОТО)
  • Молодые таланты Азербайджана на пути к большой сцене (ФОТО)
  • Молодые таланты Азербайджана на пути к большой сцене (ФОТО)
  • Молодые таланты Азербайджана на пути к большой сцене (ФОТО)
  • Молодые таланты Азербайджана на пути к большой сцене (ФОТО)
  • Молодые таланты Азербайджана на пути к большой сцене (ФОТО)
  • Молодые таланты Азербайджана на пути к большой сцене (ФОТО)
  • Молодые таланты Азербайджана на пути к большой сцене (ФОТО)
  • Молодые таланты Азербайджана на пути к большой сцене (ФОТО)
  • Молодые таланты Азербайджана на пути к большой сцене (ФОТО)
  • Молодые таланты Азербайджана на пути к большой сцене (ФОТО)
Новости по теме
Азербайджанские романсы в 21 веке (ФОТО)
Культура 19 декабря 14:14
Принцесса Европейского джаза почтила память Вагифа Мустафазаде концертом (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 18 декабря 15:41
В Баку пройдет вечер уроженца города Шуша, исполнителя мугама Абульфата Алиева
Культура 17 декабря 16:53
Прекрасные соловьи Карабаха Гадира Рустамова (ФОТО/ВИДЕО)
Культура 17 декабря 16:39
Будущие звезды Азербайджана - победители международного фестиваля (ФОТО)
Культура 17 декабря 11:06
В Баку приехала Принцесса европейского джаза (ФОТО)
Культура 16 декабря 11:24
Лента новостей
В Узбекистане завершилось голосование на парламентских выборах
Узбекистан 20:21
"Талибан" получило согласие старейшин на объявление прекращения огня в Афганистане
Другие страны 20:09
Пассажиры, ошпаренные напитком на борту самолета, могут подать в суд
В мире 19:55
В Нахчыване прошел праздник классической музыки (ФОТО)
Культура 19:24
"Аталанта" разгромила "Милан" в матче чемпионата Италии по футболу
Европа 19:11
Видеопроект: PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah Выпуск от 22.12.2019
Политика 19:00
В Чикаго более 10 человек получили ранения в результате стрельбы
США 18:44
Первую собранную в Турции подводную лодку типа 214 TN спустили на воду
Турция 18:26
NASA и Boeing успешно посадили Starliner
США 18:15