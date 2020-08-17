Мурад из "Последней ночи детства" отмечает юбилей - Энверу Гасанову 70! (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Сегодня свой 70-летний юбилей отмечает народный артист Азербайджана актер, режиссер Энвер Гасанов, сообщает Trend Life.

Энвер Гасанов родился 17 августа 1950 года в Баку. В 1969 году окончил актерские курсы при киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. В 1969-1973 годах учился на факультете "Актёр драмы и кино" Государственного института искусств имени М.А. Алиева (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). С 1965 года работает на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

В кино Энвер Гасанов начал сниматься с юного возраста. Он создал множество ярких и запоминающихся образов - Джалал из фильма "Семеро сыновей моих", Шахбаз из киноленты "Дервиш взрывает Париж", Тархан из картины "Бабек", Сирадж из "Пора седлать коней", Мурад из фильма "Последняя ночь детства"…

"Этот год очень знаменателен для меня – 55 лет работы на киностудии "Азербайджанфильм", я участвовал в создании 70 фильмов как актер и режиссер, и еще особо отмечу, что в этом году исполнилось 50 лет со дня выхода на экраны фильма "Семеро сыновей моих", который вошел в золотой фонд не только национального, но и советского кинематографа", - сказал ранее народный артист.

В качестве режиссера Энвер Гасанов работал над такими фильмами как "Haray Xocalım, haray" (Зов Ходжалы, зов), "Tələ" (Ловушка) и "Sönməyən çıraq" (Негасимая лампа) о Гаджи Зейналабдине Тагиеве.

"Режиссер не может без актера, а актер – без режиссера. Чтобы понимать друг друга, надо побыть, что называется, "в шкуре" другого. Счастлив, что мне это удалось. Хотя, не то, чтобы не стремился к этому – это произошло само собой", - отметил в одном из интервью Гасанов.

Trend Life поздравляет актера с юбилеем, желает крепкого здоровья и творческих успехов.