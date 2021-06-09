Азер Заде в образе начальника дворцовой стражи фараона выступит в античном римском амфитеатре

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский оперный певец Азер Заде (тенор) выступит на сцене Арена-ди-Верона в опере Джузеппе Верди "Аида", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт учреждения.

Показ постановки состоится 19 и 22 июня, он приурочен к 150-летию премьеры оперы "Аида". В постановке Азер Заде исполнит партию Радамеса. Опера будет представлена под управлением известного итальянского дирижера Риккардо Мути.

Арена-ди-Верона - античный римский амфитеатр, построенный в Вероне (Италия) около 30 года нашей эры. Расположен на главной площади города — Пьяцца Бра. Арена-ди-Верона является всемирно известной концертной площадкой.

Сюжет оперы: Египет воюет с Эфиопией. Начальник дворцовой стражи фараона Радамес, назначенный полководцем египетских войск в этой войне, и эфиопская царевна Аида (теперь рабыня) полюбили друг друга. Но Амнерис (дочь египетского фараона) также влюблена в Радамеса и, догадываясь о наличии соперницы, пытается выведать у него эту тайну. Мечтая о славе полководца, Радамес решает попросить фараона подарить ему Аиду, как только он вернётся триумфатором...

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)