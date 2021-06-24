Прощай, Шмидт… Дорога из Азербайджана в Таджикистан (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская картина "Прощай, Шмидт!" ("Əlvida, Şmidt!") режиссера Али-Саттара Гулиева будет представлена на Фестивале игровых и телевизионных фильмов стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества 2021 года, сообщает Trend Life со ссылкой на таджикские СМИ.

Фестиваль пройдет с 29 июня по 2 июля в Душанбе, и в нем примут участие 18 стран. Кинокартины будут оцениваться международным и национальным жюри, в состав которого войдут известные кинорежиссеры, продюсеры и киноведы.

По итогам фестиваля победители будут награждены кинопремией "Золотая ласточка" и дипломами. В конкурсную программу вошли 32 игровых и документальных фильма, которые были созданы в последние годы и отмечены наградами многих престижных кинофорумов. В Таджикистане фильмы будут демонстрироваться впервые.

Картина "Прощай, Шмидт!" будет представлена в панораме фильмов стран-партнеров ШОС по диалогу. Фильм снят в жанре трагикомедии по заказу министерства культуры Азербайджана на студии Mozalan и первого научно-популярного издательства YOL. Проект, посвященный 200-летию переселения этнических немцев в Азербайджан, отражает темы дружбы, любви к Родине и мультикультурализма.

Фильм повествует о родившемся в Азербайджане немце Эмиле Шмидте, который находит здесь счастье и любовь. События картины происходят в Гейгеле (ранее Еленендорф - немецкое поселение, основанное в 1819 году в Азербайджане переселенцами из немецкой Швабии). Эмиль Шмидт мечтает эмигрировать на историческую родину в Германию, ежемесячно забрасывая посольство ФРГ официальными запросами. Но не все так просто, как казалось ему в самом начале. Его принимают, но лишь в кабинеты. Его слушают, но не слышат. Ему сочувствуют, но не помогают... Но что может быть выше человеческих ценностей, любви и свободы? Что может быть ближе нам, чем Родина? Что может быть важнее для человека, жизнь которого может оборваться в любой момент?

Режиссер и продюсер фильма - Али-Саттар Гулиев, автор сценария - Рустам Бабазаде, оператор – Надир Мехтиев, второй режиссер – Акиф Рустамов, художник – Азиз Мамедов, композитор - Исфар Сарабский, исполнительный продюсер – Тарлан Бабаев, художественный руководитель - Лала Кязымова. Главные роли исполняют заслуженный артист Расим Джафаров, актер Азер Айдемир и актриса Тбилисского государственного академического русского драматического театра Мариам Кития. В ролях: народные артисты Расим Балаев, Рафиг Алиев, Гурбан Исмайлов, Шамиль Сулейманлы, заслуженная артистка Земфира Садыгова, актриса Гюнель Мамедова, Алихан Раджабов и другие.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)