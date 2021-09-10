В Баку состоялась торжественная церемония срезания карабахского ковра "Челеби" (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку состоялась церемония срезания со станка карабахского ковра "Челеби" в соответствии с древними традициями, сообщает Trend Life.

Данный ковер, сотканный в отделе традиционных технологий музея, является точной репликой уникального ковра, представленного на выставке "Культурное наследие Азербайджана в Лувре", состоявшейся в 2019 году в рамках 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Над созданием ковра около семи месяцев трудились ткачихи Улдуз Наджафова и Насиба Сафарова. Размеры ковра: ширина – 144 сантиметра, длина – 180 сантиметров.

Заслуженный художник Азербайджана, главный художник Азербайджанского национального музея ковра Тариэль Баширов рассказал участникам мероприятия о сотканном ковре и его особенностях. Было отмечено, что в центре срединного поля ковра расположены два медальона одинаковой структуры, характерной для ковров "Челеби". Широко распространенный в ковроткачестве Карабаха медальон под названием "Гюнеш", или "Челеби", был символом солнца, распространяющего свои лучи во всех направлениях, а также знаком божественного света.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)