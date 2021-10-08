Как азербайджанские театры готовятся к новому сезону и что ждет зрителей? - ОПРОС

БАКУ /Trend Life/ - Согласно постановлению Оперативного штаба при Кабмине, с 1 октября 2021 года возобновлена работа культурных объектов (включая концертные залы), а также конференц-залов, кинотеатров, театров с условием заполнения не более 50% от общей вместимости.

Trend Life решил узнать, как азербайджанские театры готовятся к новому сезону, какие предусмотрены нововведения и на каком уровне интерес зрительской аудитории.

По словам пресс-секретаря Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Джавида Зейналлы, Аздрама планирует открыть сезон 15 октября показом постановки "Qarabağnamə" ("Карабахнаме").

"В октябре месяце показы спектакле будут проходить только по субботам и воскресеньям. С ноября - мы продолжим нашу традиционную политику репертуара, что была до пандемии. Отмечу, что зрители всегда проявляли интерес к спектаклям Академического национального драматического театра. У нас не было проблем с аудиторией, и мы верим, что так будет и впредь. 17-18 месяцев – это не маленький срок, и граждане часто выражали озабоченность закрытием театров. Поэтому, мы верим, что после того, как 15 октября распахнем двери нашего театра, прежний интерес и тенденции восстановятся. У нас разнообразный репертуар, в него включены спектакли по произведениям как азербайджанских, так и зарубежных драматургов. Перед пандемией мы не окончили работу над спектаклем "Филумена Мартурано". Одной из наших первых задач – восстановить репетиции этого спектакля, а затем провести премьеру", - отметил Зейналлы.

Пресс-секретарь Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Шукуфа Агамирзоева подчеркнула, что в новом сезоне зрителей ждет ряд премьер.

"В майе-июне, соблюдая карантинные меры, балетная труппа приступила к урокам классического танца. С первого сентября были восстановлены репетиции вокальной труппы, хора и симфонического оркестра. После длительного перерыва в рамках Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли 21 сентября на сцене театра была представлена опера "Лейли и Меджнун", а 24 сентября - "Травиата". Отмечу, что публика проявляет большой интерес к нашим постановкам. Поступает много звонков от зрителей, интересующихся репертуаром, временем показа спектаклей, возможностью приобрести билеты. Кстати, подчеркну, что цены на билеты не изменились. После восстановления деятельности театров 9 октября у нас состоится премьера балета "Половецкие пляски". Это новая постановка. Также мы готовим к премьере в новой постановке балет Фикрета Амирова "Низами", к 880-летию со дня рождения гениального поэта и мыслителя Низами Гянджеви. Премьера запланирована на 20 ноября. Наряду с этим, к 100-летию со дня рождения Джахангира Джахангирова будет восстановлена опера "Судьба ханенде", и показана в декабре", - добавила она.

Как подчеркнула пресс-секретарь Азербайджанского государственного академического музыкального театра Фарида Асланова, восстановление работы театров было встречено зрителями с большим воодушевлением.

"Интерес к театру как всегда есть. Это такая сфера, где нельзя заставить кого-то прийти на спектакль, вынудить его смотреть. И нас радует число поклонников театрального искусства. Новый, 112-й театральный сезон, наш театр откроет 30 октября в 19.00 показом спектакля "O olmasın, bu olsun" ("Не та, так эта") Узеира Гаджибейли. 31 октября в 19.00 к 70-летию со дня рождения народного артиста Рамиза Мамедова состоится показ спектакля "Qızıl Toy" ("Золотая свадьба").

После длительного перерыва в деятельности наш коллектив с энтузиазмом и большой ответственностью готовится к новому сезону. Безусловно, театр, работавший полтора года в режиме онлайн, не может сразу начать массовые выступления. Для этого творческий и технический состав, в целом, весь коллектив театра должен пройти определенный этап подготовки. С первого октября у нас начались репетиции.

Также хочу затронуть и еще один момент – зрителям разрешено посещение спектаклей только при наличии COVID-паспортов, они будут должны строго выполнять правила при пандемии, санитарно-гигиенические нормы, носить маски и соблюдать дистанцию. Если говорить конкретно, зрители будут рассажены в шахматном порядке. Надеемся, что несмотря на некоторые трудности, Академический музыкальный театр в скором времени вернется на прежнее русло работы, распахнет двери для любимой публики, и реализует все отложенные проекты", - сказала Асланова.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Джани Бабаева )