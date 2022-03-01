В Баку отметили румынский праздник Мэрцишор (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Бакинский книжный центр и посольство Румынии в Азербайджане провели вечер румынской музыки и поэзии, посвященный празднику Мэрцишор, сообщает Trend Life.

Директор Бакинского книжного центра Гюнель Рзаева, посол Румынии в Азербайджане Василе Соаре, народный писатель Анар Рзаев рассказали на вечере о культурных связях двух стран.

Стихотворения классика румынской литературы Михая Эминеску на азербайджанском языке прочитали поэт Салим Бабуллаоглу и переводчица Жаля Исмаил. Очень тепло зрители встретили выступление популярного румынского музыкального исполнителя Михая Напу.

Мэрцишор - традиционный праздник встречи весны в Молдавии и Румынии. Отмечается 1 марта. В этот день люди дарят друг другу маленькие бутоньерки в виде цветочков из ниточек белого и красного цветов. Это украшение, так же как и праздник, называется мэрцишором.

По традиции мэрцишоры носят на одежде весь месяц, а 31 марта снимают и развешивают на цветущих фруктовых деревьях. Считается, что благодаря этому людям будет сопутствовать успех в течение всего будущего года. Согласно поверью, если загадать желание, вешая мэрцишор на дерево, оно обязательно исполнится.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)