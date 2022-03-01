В Баку отметили румынский праздник Мэрцишор (ФОТО)

Культура 1 марта 2022 13:59 (UTC+04:00)
В Баку отметили румынский праздник Мэрцишор (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Бакинский книжный центр и посольство Румынии в Азербайджане провели вечер румынской музыки и поэзии, посвященный празднику Мэрцишор, сообщает Trend Life.

Директор Бакинского книжного центра Гюнель Рзаева, посол Румынии в Азербайджане Василе Соаре, народный писатель Анар Рзаев рассказали на вечере о культурных связях двух стран.

Стихотворения классика румынской литературы Михая Эминеску на азербайджанском языке прочитали поэт Салим Бабуллаоглу и переводчица Жаля Исмаил. Очень тепло зрители встретили выступление популярного румынского музыкального исполнителя Михая Напу.

Мэрцишор - традиционный праздник встречи весны в Молдавии и Румынии. Отмечается 1 марта. В этот день люди дарят друг другу маленькие бутоньерки в виде цветочков из ниточек белого и красного цветов. Это украшение, так же как и праздник, называется мэрцишором.

По традиции мэрцишоры носят на одежде весь месяц, а 31 марта снимают и развешивают на цветущих фруктовых деревьях. Считается, что благодаря этому людям будет сопутствовать успех в течение всего будущего года. Согласно поверью, если загадать желание, вешая мэрцишор на дерево, оно обязательно исполнится.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)

В Баку отметили румынский праздник Мэрцишор (ФОТО) - Gallery Image
В Баку отметили румынский праздник Мэрцишор (ФОТО) - Gallery Image
В Баку отметили румынский праздник Мэрцишор (ФОТО) - Gallery Image
В Баку отметили румынский праздник Мэрцишор (ФОТО) - Gallery Image
В Баку отметили румынский праздник Мэрцишор (ФОТО) - Gallery Image
В Баку отметили румынский праздник Мэрцишор (ФОТО) - Gallery Image
В Баку отметили румынский праздник Мэрцишор (ФОТО) - Gallery Image
В Баку отметили румынский праздник Мэрцишор (ФОТО) - Gallery Image
В Баку отметили румынский праздник Мэрцишор (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку отметили румынский праздник Мэрцишор (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку отметили румынский праздник Мэрцишор (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку отметили румынский праздник Мэрцишор (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку отметили румынский праздник Мэрцишор (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку отметили румынский праздник Мэрцишор (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку отметили румынский праздник Мэрцишор (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку отметили румынский праздник Мэрцишор (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Юные герои олимпиад по информатике принесли Азербайджану очередной успех!
Юные герои олимпиад по информатике принесли Азербайджану очередной успех!
Nar продолжает поддерживать проект “Построй свое будущее!” (ФОТО)
Nar продолжает поддерживать проект “Построй свое будущее!” (ФОТО)
Обнародованы доходы ОАО «Азеркосмос» от экспорта спутниковых и телекоммуникационных услуг
Обнародованы доходы ОАО «Азеркосмос» от экспорта спутниковых и телекоммуникационных услуг
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Газ в Европе торгуется выше $1 260 за 1 тыс. куб. метров Европа 15:00
Необходим новый подход к управлению олимпийскими спортивными комплексами в Азербайджане – министр (ФОТО) Общество 14:53
ЕК предложит ограничить доступ RT и Sputnik к европейскому рынку СМИ Европа 14:40
Министр образования Азербайджана проводит брифинг - ПРЯМОЙ ЭФИР (ФОТО) Общество 14:39
В Азербайджане предложено предоставить женщинам возможность обучения в военных вузах Общество 14:34
Антимонопольная служба продолжит принимать меры по стабилизации инфляции в Азербайджане Экономика 14:25
Лавров заявил, что Москва рассчитывает на успех переговоров по иранской ядерной сделке Ядерная программа 14:20
МИД Азербайджана обратился к соотечественникам в Украине Политика 14:16
В Баку отметили румынский праздник Мэрцишор (ФОТО) Культура 13:59
Из Харькова эвакуированы еще 500 граждан Азербайджана - консульство Общество 13:46
Центробанк Азербайджана провел очередной валютный аукцион Финансы 13:39
Грузия в разы увеличила реэкспорт автомобилей в Центральную Азию Грузия 13:38
Надир Рустамли готовится к "Евровидению" в... спортзале Интересное 13:20
Минздрав Узбекистана и ЮНИСЕФ будут реализовывать совместные проекты на 2022-2025 г. Узбекистан 13:19
Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла Общество 13:19
В Азербайджане обнародовано число пострадавших от мин и неразорвавшихся боеприпасов с начала 2022 г. Общество 13:13
В Азербайджане названо число студентов, которые получат образовательные кредиты на весенний семестр 2021/2022 Общество 13:02
Активное участие населения в вакцинации приводит к формированию массового иммунитета - минздрав Азербайджана Общество 12:57
Юные герои олимпиад по информатике принесли Азербайджану очередной успех! ИКТ 12:53
Находящийся в заключении экс-глава ИВ Евлахского района перенес третью операцию на сердце Общество 12:53
Израиль направляет в Украину 100 тонн гуманитарных грузов Израиль 12:51
Kapital Bank продолжает обслуживать клиентов по операциям с российским рублем Бизнес 12:43
Клиенты доверяют свои депозиты Yelo Bank Финансы 12:40
Google заявила о блокировке каналов на YouTube, связанных с RT и Sputnik в Европе США 12:31
В Азербайджане планируется полный переход на электронные закупки - госслужба Экономика 12:27
В Антимонопольной службе Азербайджана назвали число принятых новых госстандартов Экономика 12:22
Alstom поставила в Азербайджан очередные локомотивы Экономика 12:16
Здание Почетного консульства Азербайджана не пострадало в результате ракетного обстрела Харькова Общество 12:14
В минюсте Азербайджана сообщили о росте числа обращений по вопросу изменения имен и фамилий Общество 12:09
В Азербайджане завершается строительство сотен частных домов для семей шехидов Общество 12:03
Генштаб ВС Украины назвал потери войск РФ с начала войны Россия 11:59
Турция продолжит следить за выполнением статей Конвенции Монтрё Турция 11:50
Антимонопольная служба Азербайджана усиливает соответствие мониторингов международным стандартам Бизнес 11:49
Антимонопольная служба Азербайджана подвела итоги деятельности за 2021 г. Экономика 11:43
Лукашенко проведет расширенное заседание Совбеза и совещание по экономике Европа 11:42
Названа перевалка портами Турции грузов из Албании Турция 11:37
Украинские военные заявили об уничтожении 96 российских танков в Сумской области (ВИДЕО) Европа 11:36
Казахстанское предприятие закупит запчасти для тепловоза Тендеры 11:35
Radio TMB 100.5 FM стало информационным партнером фестиваля TEKNOFEST Общество 11:28
В Азербайджане обнародован объем выданных по гослинии ипотечных кредитов Экономика 11:26
Китайские импортеры приостановили поставки российской нефти Энергетика 11:22
Группа Компаний Veyseloglu поддерживает школьников, стремящихся в университет Общество 11:12
Началась поездка Али Асадова и Самира Нуриева на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО) Политика 11:03
Минсельхоз Узбекистана реализовывает проект по внедрению современных водосберегающих технологий Узбекистан 10:57
Как протекает заболевание у привитых людей? Экономика 10:51
В Азербайджане ряд медпрепаратов для стационарного лечения выдается бесплатно в рамках пакета ОМС Общество 10:49
Промышленники ФРГ опасаются перебоев с поставками сырья из-за событий на Украине Европа 10:46
В Украине мобильные операторы отключили связь военным РФ Европа 10:37
В одной из воинских частей Азербайджана прошли тактические учения (ФОТО) Общество 10:30
Стоимость азербайджанской нефти вновь превысила $100 за баррель Энергетика 10:18
В Кыргызстане бустерную дозу вакцины от COVID-19 получили более 120 тыс. человек Кыргызстан 10:13
Генштаб Украины заявил об уничтожении пяти самолетов РФ за сутки Европа 10:10
Грузия за год значительно увеличила импорт из Туркменистана Грузия 10:05
"Од чершенбеси": традиции и ритуалы в преддверии праздника Новруз Интересное 09:59
США в ближайшее время ожидают большей ясности по ядерной сделке с Ираном Ядерная программа 09:57
Официальный курс маната к мировым валютам на 1 марта Финансы 09:54
Решение о вступлении Украины в ЕС будет принято сегодня - СМИ Европа 09:53
В Грузии ожидают сокращения денежных переводов из России и Украины Грузия 09:53
Президент Казахстана поддержал переименование правящей партии Казахстан 09:51
Министры энергетики Узбекистана и Казахстана обсудили развитие сотрудничества Узбекистан 09:49
HP отчиталась о росте прибыли в первом квартале финансового года США 09:32
Казахстан и Азербайджан обладают рядом драйверов для привлечения инвестиций Бизнес 09:31
Обнародована перевалка портами Турции грузов из Израиля по итогам января 2022 г. Турция 09:20
Обнародована перевалка портами Турции грузов из Португалии в январе 2022 г. Турция 09:02
Нацбанк Кыргызстана повысил учетную ставку до 10% Кыргызстан 08:59
В жилом доме в Баку произошел пожар, есть погибший Происшествия 08:53
SpaceX получила три дополнительные миссии по доставке экипажа на МКС США 08:50
США нацелены на поддержку Казахстана в проведении реформ - Госдеп (Эксклюзив) Казахстан 08:32
Disney приостановила показы своих фильмов на территории России Россия 08:28
Транзит грузов через Иран увеличился на 70% Экономика 08:15
Mastercard заблокировала нескольким финучреждениям из РФ доступ к платежной сети Россия 08:02
ПЦР-тестирование на коронавирус перестало быть бесплатным в Грузии Грузия 07:42
В Калифорнии в результате стрельбы в церкви погибли пять человек США 07:27
Свыше 64 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции Турция 07:04
Американские пользователи отмечают масштабный сбой в работе Facebook США 06:45
Генсек НАТО и премьер Великобритании посетят Эстонию Европа 06:18
Блинкен анонсировал больше санкций против России - Кулеба США 05:57
Япония ввела экспортные санкции против 49 компаний и организаций России Россия 05:34
ЕС начал готовить меры на случай проблем с поставками газа из России Европа 05:15
Украина получит 70 самолетов от международных партнеров Европа 05:01
Байден заверил, что американцам не стоит опасаться ядерной войны США 04:46
Норвегия поставит Украине 2 тыс. противотанковых гранатометов Европа 04:29
Арабские страны придерживаются нейтралитета в российско-украинском кризисе Арабские страны 04:12
Volvo, Scania и Ericsson сообщили о приостановке бизнеса в России Россия 03:54
В NASA продолжают работу с "Роскосмосом" в штатном режиме США 03:38
Сбербанк повышает ставки по ипотеке до 18,6% Россия 03:25
Еще одна группа эвакуированных из Украины граждан Азербайджана вернулась в Баку (ФОТО) Общество 03:23
General Motors приостанавливает поставки автомобилей в Россию Россия 03:08
Постпред РФ назвал неправомерным решение не допустить Лаврова на сессию СПЧ ООН в Женеве Россия 02:57
Зеленский прокомментировал первый раунд переговоров между Украиной и Россией Европа 02:37
Китай поддерживает прямой диалог между Россией и Украиной Другие страны 02:20
Заявка на членство Украины в ЕС официально зарегистрирована в Брюсселе - Зеленский Европа 02:15
Канада намерена запретить импорт нефти из России Другие страны 02:02
Россия посчитала враждебным решение США выслать 12 дипломатов при ООН Россия 01:43
Зеленский подписал указ о безвизовом режиме для иностранных добровольцев Европа 01:30
Первая партия станций спутникового интернета StarLink прибыла в Украину Европа 01:27
Президенты Беларуси и Турции провели телефонный разговор Турция 01:01
Блинкен поблагодарил Чавушоглу за выполнение Турцией Конвенции Монтрё США 00:45
Вывезенные из Киева азербайджанские студенты отправлены в Молдову Общество 00:33
Британский министр предлагает закрыть порты страны для российских судов Европа 00:08
Все новости