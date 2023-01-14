Азербайджанcкий музыкант отмечен высшей категорией Парижской консерватории (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В концертном зале Альфреда Корто (Salle Cortot) в Париже прошел мастер-класс всемирно известного швейцарского музыканта, первой флейты Берлинского филармонического оркестра Эммануэля Паю для студентов Парижской Высшей школы-консерватории Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot, среди которых наш соотечественник Агарагим Гулиев, сообщили Trend Life в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция – Азербайджан, ADFA).

Агарагим стал первым азербайджанским музыкантом, принявшим участие в мастер-классе прославленного флейтиста. Агарагим учится в Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot с 2018 года, является лауреатом международных конкурсов, президентским стипендиатом.

На мастер-классе Агарагим Гулиев исполнил сложное произведение Сергея Прокофьева "Соната для флейты и фортепиано Ре мажор", получив высокую оценку от Эммануэля Паю. Наш соотечественник был выбран одним из трех флейтистов высшей категории французской консерватории.

Отметим, что альбомы Эммануэля Паю записаны всемирно известными лейблами, среди которых Warner Classics, Erato, Naïve, Deutsche Grammophon и т.д. Он выступает с соло-концертами и лучшими оркестрами мира на самых престижных мировых сценах. Став лауреатом бесчисленного количества премий, среди которых премия ЮНЕСКО, Фонда Иегуди Менухина и "Виктуар де ля мюзик", исполнитель был включен в Зал славы Gramophone.