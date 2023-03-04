Состоится первая Лянкяранская книжная выставка

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане с 10 по 12 марта пройдет первая Лянкяранская книжная выставка, организованная Ассоциацией издательств, министерством культуры Азербайджана и исполнительной властью города Лянкяран при поддержке Лянкяран-Астаринского регионального управления образования, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

В Центре Гейдара Алиева города Лянкяран гостям будет представлена обширная программа мероприятий с участием ведущих издательств страны, презентации произведений известных писателей, автограф-сессии, концерты и вечера поэзии, а для детей – "Час сказки" и мастер-классы. На выставке можно будет приобрести различные книги, многие из которых – со скидкой.

Посетители смогут встретиться с писателями Эльханом Элатлы, Ровшаном Абдуллаоглу, чтецом Хазаром Сулейманлы, фотографом Вагифом Джаббаровым, философом Маилом Ягубом и другими деятелями культуры.

Вход на выставку бесплатный.