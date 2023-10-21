В Узбекистане пройдет "Неделя азербайджанской культуры и поэзии"

БАКУ /Trend Life/ - По проекту и при организации Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане 23-26 октября в Ташкентской и Хорезмской областях пройдет "Неделя азербайджанской культуры и поэзии", сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

В рамках "Недели азербайджанской культуры и поэзии" 23 октября состоится встреча с народным поэтом Азербайджана Вахидом Азизом в Союзе писателей Узбекистана, а в Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои пройдёт мероприятие на тему "Азербайджано-узбекские литературные связи в современную эпоху".

24 октября в Государственном институте искусства и культуры Узбекистана будет организовано литературно-художественное мероприятие, посвященное азербайджанской поэзии и музыке. На мероприятии состоится встреча с Вахидом Азизом, прозвучат стихи поэта, в исполнении Миралама Мираламова и Камилы Набиевой прозвучат азербайджанские народные песни и мугам, а также выступят известный в Узбекистане азербайджанский исполнитель на сазе Ильхам Абдуллаев и танцевальный ансамбль "Azərbaycan qızları".

25 октября в Ургенчском государственном университете в Хорезмской области пройдет литературно-художественное и музыкальное мероприятие с участием представителей азербайджанской поэзии и мастеров искусства. Имя известного азербайджанского писателя, общественного деятеля, преподавателя Ургенчского государственного университета (1938-1940) Юсифа Везира Чеменземинли будет увековечено в данном учебном заведении. В рамках "Недели азербайджанской культуры и поэзии" запланировано открытие "Центра дружбы Азербайджан-Узбекистан имени Юсифа Везира Чеменземинли" в Ургенчском университете. В Центре будут организованы различные выставки, уголки, посвященные азербайджанской государственности, истории, культуре, литературе, будут функционировать мини-библиотека и аудитория, посвященные Азербайджану.

В рамках мероприятий в Ургенчском государственном университете по случаю "Года Гейдара Алиева" будут представлены книга "Гейдар Алиев – 100 цитат", изданная в Узбекистане на трех языках (азербайджанском, узбекском и турецком), а также энциклопедическое издание "Шуша – культурная столица Тюркского мира", изданная на пяти языках (азербайджанском, турецком, узбекском, русском, английском).

25 октября в Центральном концертном зале Хорезмской области состоится гала-концерт с участием азербайджанских артистов.

В рамках мероприятия богатая книжная коллекция, состоящая из изданий Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане, будет передана библиотекам городов Ургенч и Хива Хорезмской области Узбекистана.