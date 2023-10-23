В Париже прошел концерт Эльчина Ширинова, ElIa исполнила песню Сары Гадимовой на французском языке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Париже прошел концерт заслуженного артиста Азербайджана Эльчина Ширинова, посвященный 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция - Азербайджан, ADFA).

На открытии вице-президент ADFA Лорен Пултье де Менил рассказал о жизни и деятельности великого Гейдара Алиева, внесшего неоценимый вклад во все сферы общественно-политической, экономической, научной, культурной жизни Азербайджана, международное признание страны как демократического, независимого государства.

В концертной программе трио Эльчина Ширинова с музыкантами Йони Зелником (контрабас) и Карлом Яннушка (ударник) представили импровизации азербайджанских народных песен "Лачин", "Сары гялин" и другие, а также авторские композции. Специальным гостем вечера стала популярная молодая французская певица ELLA (ее мать из Баку), которая исполнила композицию легендарной народной артистки Сары Гадимовой "Küsüb getdi". Выступления артистов прошли под овации публики.