Обман, афера, мошенничество: "Волки и овцы" из Санкт-Петербурга приехали в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XVII кросскультурного фестиваля "Петербургские театральные сезоны" на сцене Азербайджанского академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна состоялся показ спектакля "Волки и овцы", который представил коллектив Театра-фестиваля "Балтийский дом", сообщает Trend Life.

Творческая биография театра берет свое начало в 1936 году. Сегодня "Балтийский дом" является одним из ведущих творческих коллективов Санкт-Петербурга и центром международной театральной культуры.

Выступление коллектива в Баку вызвало большой интерес у театралов.

"Волки и овцы" - комедийная пьеса Александра Островского. Несмотря на то, что пьеса была написана в 1875 году, театральные режиссеры и сегодня с удовольствием обращаются к этому материалу, находя новые формы и делая спектакль интересным и притягательным для современного зрителя.

Сюжет постановки: в небольшом городке жизнь течет неспешная, с чаями да баранками. Но в этом тихом провинциальном омуте страсти кипят – космические! Азартная барыня Мурзавецкая всеми возможными и невозможными способами, пытается прибрать к своим руками наследство богатой молодой помещицы Евлампии Купавиной. И она почти достигает своей цели, посватав за вдовушку своего племянника. Но тут в игру вступает новый участник – "великий комбинатор" помещик Василий Беркутов. Кому же достанется главный приз?

Прекрасный актерский состав, каждый образ продуман и сыгран просто чудесно. Потрясающие костюмы героев, много разных деталей, которые хочется рассматривать и запоминать.

Интересный режиссерской находкой стала видеосъемка. Так, на сцене – слева и справа стояли две видеокамеры, зритель поначалу решил, что запись будет вестись для архива самого театра. Но нет, камеры снимали героев, а запись транслировалась на занавес-экран на сцене. Онлайн-съемка давала зрителю уникальную возможность вблизи увидеть эмоции героев, посмотреть на персонажей в фас, когда на сцене они стоят в профиль и наоборот.

А сам спектакль полон интриг, обмана, афер, каждый хочет обмануть другого, выгадать, прибрать к рукам чужое…

Меропия Давыдовна Мурзавецкая в исполнении актрисы Натальи Парашкиной – великолепна. Это сильная, волевая, корыстная женщина готовая обмануть любого, но и она может не избежать этой участи…

"Меропия Давыдовна позволяет себе безнаказанно, как она думает, обманывать и обворовывать людей. Она не задумывается о том, что в конечном счете приходит другой волк, который считает овцой ее. Мне как актрисе Меропия Давыдовна интересна тем, что она обладает актерскими качествами в жизни. То есть ей нужно так обманывать людей, чтобы они ей верили и отдали свои деньги. С каждым человеком она общается по-разному, чтобы войти в доверие, обмануть, наживиться. Все это она прикрывает статусом и воцерковленностью. Я с удовольствием работала и играю эту роль", - сказала ранее Trend Life Наталья Парашкина.

Спектакль был встречен зрителями бурными аплодисментами и криками "Браво!".

Отметим, что сегодня, 26 ноября, в рамках фестиваля в 19:30 состоится еще один показ спектакля "Волки и овцы", а в 12:00 и 15:00 бакинский зритель сможет посмотреть постановку "Аленький цветочек".

Напомним, что впервые в Баку с 21 по 26 ноября, в рамках "Года Гейдара Алиева", при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга и министерства культуры Азербайджана проходит XVII ежегодный кросскультурный фестиваль "Петербургские театральные сезоны", призванный налаживать и развивать культурные связи между городами и арт-центрами по всему миру.

В рамках фестиваля на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна демонстрируются лучшие спектакли петербургских театров.

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