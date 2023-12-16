Состоялось открытие третьего Азербайджанского международного фестиваля вокалистов (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева (Кирхе) состоялось открытие III Азербайджанского международного фестиваля вокалистов, организованного Государственным театром оперы и балета при поддержке министерства культуры Азербайджана, сообщает Trend Life. Фестиваль проходит с 15 по 22 декабря.

Выступивший на открытии автор идеи и художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист Рамиль Гасымов рассказал о значимости проекта в деле дальнейшей пропаганды классического искусства с участием известных мастеров музыкальной культуры, раскрытия творческого потенциала молодежи.

Гостям была представлена вокально-мугамная хореографическая программа "Вечер барокко". Музыка барокко - яркий период в развитии европейской академической музыки, приблизительно между 1600 - 1750 годами, которая появилась в конце эпохи Возрождения и предшествовала музыке классицизма. Барокко - слово происходит от португальского perola barroca - жемчужина или морская раковина причудливой формы; действительно, изобразительное искусство, архитектура и музыка этого периода характеризовались весьма вычурными формами, сложностью, пышностью и динамикой. Яркие изобразительные эффекты, бурлящая страсть, эмоциональная насыщенность делают её запоминающейся и привлекательной. Эта эпоха подарила миру нетленные музыкальные шедевры и великие имена. Именно тогда появились настоящие оркестры, родилась опера, получили развитие многие музыкальные термины и концепции, которые живы и по сей день.

В концертной программе выступили народная артистка Гюльназ Исмайлова, заслуженные артисты Фарид Алиев, Алиахмед Ибрагимов, Эльнара Мамедова, Анар Микаилов, вокалист Нариман Алиев, ханенде Мирали Саризаде, артисты балета Лиана Прага, Сеймур Гадиев и Нигяр Алиева. Режиссер – заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, хореограф – заслуженный артист Юрий Лобачев.

В первый день фестиваля в Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана также состоялась конференция "Классическое вокальное исполнение и его основы". В конференции приняли участие директор Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, заслуженный работник культуры Алла Байрамова, всемирно известная оперная исполнительница, народная артистка Хураман Гасымова, директор Дома-музея Узеира Гаджибейли, народный артист, композитор Сардар Фараджов, заведующая отделением "Дополнительное образование" Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, заслуженный деятель искусств Наргиз Гусейнова, старший преподаватель кафедры "Национальный вокал" Национальной консерватории, заслуженная артистка Зенфира Исмаилова.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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