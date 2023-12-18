Самая популярная опера в мире на Азербайджанском международном фестивале вокалистов (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках третьего Азербайджанского международного фестиваля вокалистов в Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, состоялся показ оперы "Травиата", сообщает Trend Life.

Спектакль был посвящен 170-летию "Травиаты" - оперы великого итальянского композитора Джузеппе Верди на либретто Франческо Мария Пьяве по мотивам романа Александра Дюма-сына "Дама с камелиями". Интересно, что премьера состоялась 6 марта 1853 года в театре "Ла Фениче" в Венеции и потерпела провал, однако, переработанная, вскоре стала одной из знаменитейших и популярнейших опер. Премьера второй редакции состоялась 6 мая 1854 года в Венеции, в Театре Сан-Бенедетто.

"Травиата" - самая популярная опера в мире. Потому, что во-первых, она про любовь, во-вторых, вся её музыка - это один непрерывный вальс, и в-третьих, интересный сюжет. Под овации зрителей главные партии исполнили - заслуженные артисты Инара Бабаева (Виолетта Валери), Рамиль Гасымов (Альфред Жермон), Джахангир Гурбанов (Жорж Жермон), а также народный артист Акрам Поладов (доктор Гренвилл), заслуженные артисты Сабина Вахабзаде (Флора Бервуа), Турал Агасиев (Гастон, виконт де Леторьер), солиста Махир Тагизаде (Барон Дюфоль). Дирижер – народный артист Джаваншир Джафаров, режиссер – заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, хормейстер – заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

В Азербайджанской национальной консерватории также состоялся концерт концерт студентов кафедры "Национального вокала", прозвучали произведения зарубежных и азербайджанских композиторов.

Фестиваль проходит с 15 по 22 декабря. Автор идеи и художественный руководитель фестиваля - заслуженный артист Рамиль Гасымов.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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