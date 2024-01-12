Достояние, неподвластное времени – выставка ковров, ювелирных изделий и вышивки в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку состоялось открытие выставки "Zamana qalib gələn milli irsimiz" (Достояние, неподвластное времени), сообщает в пятницу Trend Life. В экспозицию вошли около 30 экспонатов, прошедших консервацию в отделе консервации, реставрации и профилактического контроля ковров и образцов декоративно-прикладного искусства музея за период 2022-2023 годов.

В своем выступлении на мероприятии временно исполняющая обязанности директора Азербайджанского национального музея ковра Мира Мамедханова отметила, что одним из самых ответственных и важных направлений музейной деятельности являются консервационно-реставрационные работы.

Было подчеркнуто, что музей ковра, занимаясь консервацией ковров и образцов декоративно-прикладного искусства, стал престижным научным центром в этой области.

В последнее время музей последовательно организовал мастер-классы приглашенных специалистов из России, Германии, Катара, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, которые делились с азербайджанскими коллегами секретами этого искусства для дальнейшего повышения уровня их квалификации.

Директор Азербайджанского национального музея искусств, заслуженный работник культуры Ширин Меликова, проректор по научной и творческой работе Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, заслуженный работник культуры Садагят Алиева, профессор Азербайджанской государственной академии художеств, заслуженный художник Мамедгусейн Гусейнов, директор Научно-реставрационного центра музейных ценностей и памятных вещей, заслуженный работник культуры Зарифа Меликова, заслуженный художник, художник-реставратор, заведующий научно-реставрационным отделом Азербайджанского национального музея искусств Натиг Сафаров дали высокую оценку работе музея по консервации ковров и образцов декоративно-прикладного искусства.

Было отмечено, что на выставке представлены редкие ковры, изящные ковровые изделия, искусная вышивка, национальные костюмы, образцы ценных ювелирных изделий, художественного металла и керамическая посуда XVII-XX веков, а также современные экспонаты. Эти экспонаты обрели вторую жизнь благодаря совместному труду профессиональных консерваторов и художников-реставраторов музея.

Было подчеркнуто, что Азербайджанский национальный музей стал влиятельным научным центром страны в сфере консервации и хранения ковров и других образцов декоративно-прикладного искусства. В последние годы, с целью передачи национально-культурного наследия следующим поколениям, музеем была проведена консервация сотен экспонатов. Большая их часть представлена в музее ковра, некоторые экспонаты демонстрируются в Шушинском филиале Азербайджанского национального музея ковра, остальные экспонируются на различных выставках.

Далее гости мероприятия ознакомились с экспонатами выставки.

В рамках выставки 13 января в 16:00 также состоится мастер-класс по консервации текстиля.

Выставка продлится до 21 января.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!