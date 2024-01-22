В Гяндже пройдет танцевальное соревнование на Кубок Кяпаза

БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинском олимпийском спортивном комплексе 28 января пройдет конкурс на Кубок Кяпаза, организованный Ассоциацией танца Азербайджан (АТА) при Союзе молодежи Азербайджана (СМА) при поддержке Jam Group, сообщает Trend Life.

Возобновление конкурса после четырехлетнего перерыва вызвало большой интерес. На конкурс уже поданы заявки танцевальных коллективов города Баку, Агстафы, Загаталы, Лянкярана, Гаха, Шеки и других регионов.

"Основной целью проведения конкурса является выявление талантливых коллективов, выступающих в различных видах танца, отбор танцоров и коллективов для представления Азербайджана на чемпионатах мира и Европы, а также подготовка руководителей, хореографов, создание здоровой конкуренции между учителями и танцорами, привлечение подростков и молодежи к танцевальному искусству", - отметил президент АТА Азиз Азизов.

Председатель СМА Закир Алиев подчеркнул, что проведение конкурса в Гяндже направлено на расширение его охвата и привлечение к проекту танцевальных коллективов из регионов.

"Такие соревнования важны как для развития, так и для совершенствования танцоров. Желаю успехов всем участникам конкурса", - добавил Закир Алиев.

Конкурс пройдет в различных возрастных категориях (4-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17+, смешанный возраст) по видам жанров – фольклор-этника, фольклор-стилизация, фольклор-шоу, танцы народом мира, хип-хоп шоу, акробатические танцы, танцевальное шоу, восточный танец, болливудский танец, классический индийский танец, черденс, классика. Выступления будут оценены жюри, состоящим из авторитетных танцоров и хореографов, в соответствии с международными критериями.

Среди участников есть победители прошлых соревнований – коллективы Buta, Alov, Xəmsə, Gəncə qönçələri и Ruslan.

Заявки принимаются по 25 января. Телефон для справок: +994-50-250-22-93.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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