В Ташкенте состоялось мероприятие, посвященное Максуду Шейхзаде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева (АКЦ) в Узбекистане совместно с Ташкентским государственным транспортным университетом провел мероприятие под названием "Великий азербайджанский деятель", посвященное узбекскому писателю, поэту, драматургу азербайджанского происхождения Максуду Шейхзаде (1908 - 1967), сообщили Trend Life в АКЦ.

Отметим, что Максуд Шейхзаде - автор переводов на узбекский язык произведений мировой литературной классики

На открытии мероприятия заместитель директора АКЦ Надир Алимирзоев рассказал о влиянии творчества Максуда Шейхзаде не только на литературу, но и на все области узбекской культуры и искусства.

Было отмечено, что АКЦ всегда уделяет внимание творчеству Максуда Шейхзаде, поддерживает проект подготовки публикаций, фильмов, статей и телевизионных программ, связанных с его жизнью и деятельностью, также проводятся конференции и семинары.

Проректор Ташкентского государственного транспортного университета Дилшод Баратов подчеркнул, что произведения Максуда Шейхзаде имеют большое значение в воспитании молодого поколения в духе патриотизма, добавив, что крайне важно пропагандировать творчество Шейхзаде среди молодежи.

Дилшод Баратов выразил признательность Азербайджанскому культурному центру имени Гейдара Алиева в Узбекистане за организацию мероприятия и за постоянное сотрудничество с Ташкентским государственным транспортным университетом.

Советник ректора по литературе и гуманитарным вопросам Ташкентского государственного транспортного университета Шарматулла Юсупов, подчеркнул, что Максуд Шейхзаде написал ценные произведения, сыгравшие неоценимую роль в воспитании нескольких поколений поколения.

Заведующая кафедрой узбекского языка Ташкентского государственного транспортного университета Нафиса Рахматуллаева сказала, что Максуд Шейхзаде оставил ценные произведения не только для узбекской, но и для азербайджанской литературы.

Далее был показан документальный фильм "Дорогой человек", посвященный Максуду Шейхзаде.

В фильме отражены мнения и воспоминания ученых, деятелей искусства и культуры Азербайджана и Узбекистана о творчестве Максуда Шейхзаде.

В литературно-художественной части мероприятия с участием студентов были представлены поэтические композиции из произведений Максуда Шейхзада.

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