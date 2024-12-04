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Русский драматический театр совершил успешное гастрольное турне по регионам Азербайджана (ФОТО)

Культура Материалы 4 декабря 2024 13:39 (UTC +04:00)
Русский драматический театр совершил успешное гастрольное турне по регионам Азербайджана (ФОТО)
Фото: Азербайджанский государственный академический русский драматический театр

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический русский драматический театр совершил успешное гастрольное турне по регионам Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Среди постановок на сценах Шеки, Лянкярана и Балакена - детские спектакли "Сказка о рыбаке и рыбке" (режиссер – заслуженный работник культуры Владимир Неверов) и "Весёлая карусель" (режиссёр - Рауля Турккан), комедия "Мусье Жордан - учёный-ботаник и дервиш Мастали Шах" (режиссёр - народный артист Александр Шаровский).

Показ спектаклей состоялся в рамках организованных министерством культуры Азербайджана в регионах страны гастролей столичных театров с целью активизации культурной жизни регионов, повышения качества досуга населения, особенно молодежи, а также обмена опытом с местными творческими коллективами.

"Наш коллектив с радостью представляет спектакли, подтверждая важность театра как живого диалога со зрителем. Особое внимание уделяется постановкам для детей, которые находят отклик у юной аудитории благодаря доступности русского языка, остающегося актуальным в Азербайджане на протяжении более 200 лет.

Спектакли для детей и взрослых, представленные в Шеки, Лянкяране и Балакене, подтверждают, что театр важен для всех. Мы выражаем искреннюю благодарность министерству культуры Азербайджана за поддержку и зрителям за теплый прием. До новых встреч в 2025 году на нашей родной азербайджанской земле!", - говорится в сообщении.

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Русский драматический театр совершил успешное гастрольное турне по регионам Азербайджана (ФОТО)
Русский драматический театр совершил успешное гастрольное турне по регионам Азербайджана (ФОТО)
Русский драматический театр совершил успешное гастрольное турне по регионам Азербайджана (ФОТО)
Русский драматический театр совершил успешное гастрольное турне по регионам Азербайджана (ФОТО)
Русский драматический театр совершил успешное гастрольное турне по регионам Азербайджана (ФОТО)
Русский драматический театр совершил успешное гастрольное турне по регионам Азербайджана (ФОТО)
Русский драматический театр совершил успешное гастрольное турне по регионам Азербайджана (ФОТО)
Русский драматический театр совершил успешное гастрольное турне по регионам Азербайджана (ФОТО)
Русский драматический театр совершил успешное гастрольное турне по регионам Азербайджана (ФОТО)
Русский драматический театр совершил успешное гастрольное турне по регионам Азербайджана (ФОТО)
Русский драматический театр совершил успешное гастрольное турне по регионам Азербайджана (ФОТО)
Русский драматический театр совершил успешное гастрольное турне по регионам Азербайджана (ФОТО)
Русский драматический театр совершил успешное гастрольное турне по регионам Азербайджана (ФОТО)
Русский драматический театр совершил успешное гастрольное турне по регионам Азербайджана (ФОТО)
Русский драматический театр совершил успешное гастрольное турне по регионам Азербайджана (ФОТО)
Русский драматический театр совершил успешное гастрольное турне по регионам Азербайджана (ФОТО)
Русский драматический театр совершил успешное гастрольное турне по регионам Азербайджана (ФОТО)
Русский драматический театр совершил успешное гастрольное турне по регионам Азербайджана (ФОТО)
Русский драматический театр совершил успешное гастрольное турне по регионам Азербайджана (ФОТО)
Русский драматический театр совершил успешное гастрольное турне по регионам Азербайджана (ФОТО)
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