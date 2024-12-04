Русский драматический театр совершил успешное гастрольное турне по регионам Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический русский драматический театр совершил успешное гастрольное турне по регионам Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Среди постановок на сценах Шеки, Лянкярана и Балакена - детские спектакли "Сказка о рыбаке и рыбке" (режиссер – заслуженный работник культуры Владимир Неверов) и "Весёлая карусель" (режиссёр - Рауля Турккан), комедия "Мусье Жордан - учёный-ботаник и дервиш Мастали Шах" (режиссёр - народный артист Александр Шаровский).

Показ спектаклей состоялся в рамках организованных министерством культуры Азербайджана в регионах страны гастролей столичных театров с целью активизации культурной жизни регионов, повышения качества досуга населения, особенно молодежи, а также обмена опытом с местными творческими коллективами.

"Наш коллектив с радостью представляет спектакли, подтверждая важность театра как живого диалога со зрителем. Особое внимание уделяется постановкам для детей, которые находят отклик у юной аудитории благодаря доступности русского языка, остающегося актуальным в Азербайджане на протяжении более 200 лет.

Спектакли для детей и взрослых, представленные в Шеки, Лянкяране и Балакене, подтверждают, что театр важен для всех. Мы выражаем искреннюю благодарность министерству культуры Азербайджана за поддержку и зрителям за теплый прием. До новых встреч в 2025 году на нашей родной азербайджанской земле!", - говорится в сообщении.

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