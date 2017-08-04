CinemaPlus необычно отпраздновал День Национального кино (ФОТО)

4 августа 2017 11:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров премиум класса CinemaPlus в связи с Днем Национального кино торжественно поздравила коллегу с юбилеем трудовой деятельности, сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

Геннадий Гасымов является киномехаником с 50-летним стажем работы. Его карьерный рост начался со дня открытия легендарного кинотеатра "Азербайджан" с 1967 года. Это достаточно важная дата, так как не каждому удается проработать на одной и той же должности так много времени. Он настоящий специалист и профессионал своего дела, и этот факт очень ценится коллективом и начальством. Коллеги ценят киномеханика не только за его работу, но и за личностные качества - доброту, ответственность, искренность и порядочность.

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.

Azernews Newspaper
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