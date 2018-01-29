Бруно Марс получил "Грэмми" за лучший альбом

29 января 2018 09:50 (UTC+04:00)

Альбом "24K Magic" американского исполнителя Бруно Марса завоевал главную награду академии звукозаписи США "Грэмми" в категории "Лучший альбом года", передает РИА Новости.

Шестидесятая церемония вручения награды прошла в воскресенье вечером в Нью-Йорке.

На звание "Лучшего альбома" также претендовали "Damn" Кендрика Ламара, "Awaken, My Love!" Childish Gambino, "4:44" Jay-Z и "Melodramа" новозеландской исполнительницы Лорд.

Ранее "24K Magic" уже получил "Грэмми" в категориях "Лучший альбом в стиле R&B" и "Лучший составной не классический альбом", одноименная композиция с него стала "Лучшей записью года".

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Azernews Newspaper
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