Сумасшедшие родственники из Европы приехали в Баку... (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Недель Франкофонии в CinemaPlus Azerbaijan 4 и 6 апреля пройдут показы фильмов «Адама» и «Мама и другие сумасшедшие родственники». Перед началом фильмов будут выступления представителей посольства Франции.

4 апреля в 19:00 состоится показ французского анимационного фильма Симона Руби «Адама». Формат: 2D, язык французский с английскими субтитрами. Возрастное ограничение 0+.

1916 год. Двенадцатилетний Адама живет в отдалённой деревне в западной Африке. Однажды вечером его старший брат Самба исчезает. Преступив запрет взрослых, Адама решает отправиться на его поиски, в путешествие, которое приведет его за море, на север, на передовую линию фронта в районе Вердена.

6 апреля в 19:00 состоится показ венгерской драмы Ибойя Фекете «Мама и другие сумасшедшие родственники». Язык: венгерский и английский. Субтитры: французский. Возрастное ограничение 12+.

Древняя старушка, путаясь в воспоминаниях и приукрашивая события, рассказывает дочери трогательную историю своей жизни. На долю четырёх поколений простой венгерской семьи в двадцатом веке выпало множество испытаний. Но бабушка знала верный способ борьбы с неприятностями, конфликтами и опасностями — переезд. За 94 года бабушка 27 раз меняла место жительства, оставаясь неуязвимой для суровых ударов судьбы.

Вход свободный.

Недели Франкофонии в Баку проходят при участии посольств Франции, Бельгии, Греции, Венгрии, Литвы, Марокко, Молдовы, Мексики, Румынии, Швейцарии в Азербайджане, а также представительства Евросоюза. В рамках Недель Франкофонии будут организованы различные мероприятия, среди них концертные программы, выставки, кинопоказы.

Франкофония (Francophonie) - Международная организация сотрудничества франкоязычных стран, объединяющая 58 членов и 26 наблюдателей. Главным критерием для вступления в организацию считается не только владение французским языком населения той или иной страны (хотя это приветствуется), а скорее историческая, культурная общность и многолетние гуманитарные связи с Францией.

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