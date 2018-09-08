Ученые назвали продукты, которые уберегут от инфаркта

8 сентября 2018 10:22 (UTC+04:00)

Продукты с высоким содержанием ненасыщенных жиров могут защитить здоровье от сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли специалисты Исследовательского центра биотехнологий имени Кинана при Больнице Архангела Михаила (Торонто), их исследование опубликовано в журнале Nature Communications, передает РИА Новости.

Одним из таких продуктов является оливковое масло. После его употребления в пищу в организме повышается концентрация белка плазмы крови — аполипопротеина A-IV (ApoA-IV). Ученые ранее доказывали, что высокое содержание этого вещества связано с пониженным риском развития болезней сердца.

Результаты нового исследования позволили медикам предположить, что белок ApoA-IV подавляет активность тромбоцитов. Он блокирует мембранный белок гликопротеин IIb/IIIa, без которого эти элементы не могут собираться в одном месте. Скопление этих клеток может вызвать закупоривание сосудов, что приводит к формированию сгустков (тромбов), препятствующих свободному ходу крови по кровеносной системе. Ученые отмечают, что тромбоз считается наиболее распространенной причиной смерти.

Также выяснилось, что у аполипопротеина A-IV есть свои "биологические часы" — циркадные ритмы. Белок проявляет наибольшую активность ночью и "отдыхает" утром.

"Мать природа хочет, чтобы мы хорошо спали, поэтому мы находимся под защитой этого белка, когда спим, и наиболее уязвимы перед сердечными болезнями утром, когда просыпаемся", — подчеркнул ведущий автор исследования, директор центра гематологии и исследования онкологических и аутоиммунных заболеваний, доктор Хеу Ни.

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