В Баку пройдет гала-вечер фильма "Птица на миллион" с участием звезд (ВИДЕО, ФОТО)

17 сентября 2018 14:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - 3 октября в Киноцентре "Низами" состоится гала-вечер комедийного фильма "Milyonluq quş" (Птица на миллион) с участием звезд азербайджанского и турецкого кино, сообщает Trend Life.

В фильме кинокомпании Artlemma (Турция) снялись такие популярные турецкие актеры, как Уфуг Озкан, Мехтап Байри и Гёкче Озйол, и азербайджанские актеры Мушвиг Шахвердиев и Диляра Алиева, а также Айсель Назим, Нофель Шахлароглу и Гурбан Масимов.

Автор сценария и продюсер - Тевеккюль Мехралиев, монтаж – Айкут Йылдырым (Турция), post production - London Post (Турция), колорист – Дженк Эрол (Турция).

С 4 октября фильм будет представлен во всех кинотеатрах страны.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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