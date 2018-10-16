Ученые рассказали, как можно удержать семью от распада

Игнорирование запросов второй "половинки" оказалось одним из самых надежных способов защиты семьи от разрушения, что особенно характерно для бедных семей, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале JPSP, передает РИА Новости.

"Представьте себе ситуацию – жена просит мужа о том, чтобы он потребовал повышения зарплаты на работе. Для мужчины это может быть очень рисковым шагом, если он работает на такой должности, где его легко заменить. Если он проигнорирует ее запрос, то он сохранит чувство достоинства, а тяжелое финансовое положение не будет казаться столь острым", — рассказывает Жаклин Росс (Jaclyn Ross), социолог из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (США).

Как отмечают Росс и ее коллеги, социологи и эволюционисты традиционно обращают внимание на положительные связи, помогающие укреплять семью и делающие ее той "ячейкой общества", которой ее сегодня считают. При этом, не менее важную роль играют и отрицательные связи, вызывающие дискомфорт и острое желание сбежать у одного из участников таких уз.

Еще реже, по словам социологов, исследователи пытаются выйти за "рамки" семьи и оценивают то, как различные внешние факторы, в том числе изменения в "среде обитания" и их влияние на поступки "половинок", влияют на удовлетворенность мужчин и женщин их семейной жизнью.

Росс и ее коллеги восполнили этот пробел, набрав две группы добровольцев из примерно пяти сотен мужчин с низким и высоким уровнем дохода. Ученые регулярно посещали их семьи и записывали их диалоги на камеру, задавая им различные вопросы о том, что они хотели бы поменять в своей жизни или в жизни второй половины.

Ученых интересовало то, как супруг реагировал на подобные комментарии жены – обещал ли он поменяться в ту сторону, о которой говорила его "половинка", или же игнорировал или проявлял агрессию. Наблюдая за их жизнью на протяжении полутора лет, социологи пытались понять, как их склонность к согласию, агрессии или игнорированию влияла на благополучие семьи.

Вопреки общепринятым представлениям, семьи с мужьями-"подкаблучниками" не были самыми счастливыми – уровень благополучия в них, как показали наблюдения Росс и ее коллеги, падал почти так же быстро, как в "ячейках общества", где мужчина вел себя агрессивно. С другой стороны, если мужчина периодически игнорировал запросы жены, и его, и ее удовлетворенность браком оставались на высоком уровне.

Подобный эффект, как отмечают ученые, был характерен как для уже устоявшихся семей, так и для молодоженов, и особенно сильно он проявлялся среди тех пар, чей уровень дохода был близок к прожиточному минимуму. С другой стороны, в самых богатых семьях ситуация складывалась обратным образом – отказ от удовлетворения запросов жены вел к распаду "ячейки общества".

"Жизненные обстоятельства могут играть существенно более значимую роль в семейных отношениях, чем принято считать. Похоже, что они играют определяющую роль в том, насколько счастливыми чувствуют себя мужья и жены. Это следует учитывать и социальным работникам, и терапевтам, помогающим семьям удержать себя от распада", — заключает Росс.

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