Самые красивые вокзалы мира (ФОТО)

Ботанический сад, уникальные изразцы на стенах, отделка мрамором и многоэтажные платформы - некоторые железнодорожные вокзалы очень необычные. Вматериале РИА Новости представлено десять самых красивых железнодорожных вокзалов.

Вокзал Чхатрапати Шиваджи, Мумбай, Индия

Здание одного из самых многолюдных вокзалов Индии построили в 1888 году, в период Британской Индии, и назвали в честь королевы Великобритании Виктория-Терминус, но переименовали в середине 1990-х годов. Первое, что привлекает внимание в его архитектуре, - замысловатый декор, индо-сарацинская эклектика с башнями, карнизами, кронштейнами и арками. Внутри вокзал также богато украшен: главная лестница с балюстрадой, много резьбы по дереву, замысловатые железные и медные перила.

В 2004 году Чхатрапати Шиваджи вошел в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 2008 году стал местом действия в фильме "Миллионер из трущоб".

Железнодорожный вокзал, Куала-Лумпур, Малайзия

Украшение Куала-Лумпура - старый железнодорожный вокзал - еще один образец архитектурной эклектики. Он сочетает в себе мавританский стиль, индо-сарацинские мотивы и даже элементы, традиционно используемые при строительстве мечетей: белоснежные стены, небольшие купола и башенки.

В 1986 году здание 1910 года постройки отреставрировали, залы частично перестроили, оснастив кондиционерами. Сейчас здесь Музей железнодорожного транспорта, часть экспозиции которого расположена на платформах.

Западный вокзал, Пекин, Китай

Один из самых крупных вокзалов в Китае был построен в 1996 году, но уже через четыре года был расширен и модернизирован для увеличения пропускной способности до 300 тысяч человек ежедневно. Рядом открыли станцию метро, здесь же проходят практически все маршруты городского транспорта.

Внешне Западный вокзал выглядит монументально, что создает определенную трудность для туристов - в огромных внутренних залах совсем непросто ориентироваться.

Станция Канадзава, Япония

Первое время жители Канадзавы не выражали восторга относительно выбора архитекторами современной стилистики оформления здания. Не радовало их даже использование самого яркого элемента - входа в виде тории - ритуальных ворот, обычно находящихся перед святилищами. Однако вскоре станция стала привлекать туристов, превратилась в полноценную достопримечательность, и скептики смирились.

Сент-Панкрас, Лондон, Великобритания

Именно Сент-Панкрас считают самым романтичным из всех тринадцати вокзалов Лондона не только благодаря неоготическому фасаду, но и знаменитой скульптуре обнимающихся влюбленных, которая называется "Место встречи".

Станция Сан-Бенту, Порту, Португалия

Название станции отсылает к истории монастыря, находившегося на этом месте в XVI веке, но сгоревшего в конце XIX века. Первый камень Сан-Бенту был заложен в 1900 году, а уже через 16 лет станция встретила первых пассажиров.

Несмотря на то что у здания очень интересный фасад, выполненный под влиянием стиля бозар, продолжающего традиции итальянского ренессанса и французского барокко, знаменит Сан-Бенту не этим. Туристов и фотолюбителей привлекают традиционные португальские изразцы - азулежу, которыми украшены залы. Плиточные панно изображают пейзажи, этнографические сюжеты и исторические события.

Станция Аточа, Мадрид, Испания

Это еще один вокзал, знаменитый не столько внешним оформлением, сколько внутренним наполнением - ботаническим садом. Он разбит на месте путей, перенесенных в другой терминал. Здесь растут более семи тысяч растений, привезенных из Америки и Азии, а в прудах живут черепахи.

В остальном здание вокзала, построенное в 1851 году, сохранило первоначальную планировку и фасад из красного кирпича и белого декоративного природного камня.

Центральный вокзал, Антверпен, Бельгия

Местные жители называют здание железнодорожным собором за монументальную архитектуру, напоминающую средневековую, а также внутренний декор, в котором использованы более двадцати видов мрамора.

Вокзал, задуманный как тупиковый, построили в 1905 году. К 1950-м годам он стал причинять неудобства и приходил в упадок: из стен и сводов выпадали камни, разрушался и дебаркадер. Реставрация началась только в 1998 году: власти приняли решение проводить ее параллельно с прокладкой тоннеля, который соединил вокзал с другой железнодорожной веткой.

Ярославский вокзал, Москва, Россия

Сначала здание вокзала, построенное в начале 1860-х годов, имело П-образную форму и башенку посередине, но уже через десять лет было впервые перестроено. Самым известным архитектором, причастным к переделке, был Федор Шехтель, превративший его в "древнерусский теремок".

И пусть последние изменения в архитектуре были произведены уже в 1960-х годах, Ярославский вокзал сохранил былинно-эпический образ благодаря широкому фризу из зелено-коричневой глазурованной плитки, майоликовым вставкам и гигантской входной арке вестибюля с килем-козырьком.

Станция Сочи, Россия

Здание, украшающее сейчас Привокзальную площадь Сочи, возвели в 1952 году по проекту известного архитектора Алексея Душкина - автора нескольких станций Московского метрополитена.

На сочинском вокзале есть три чередующихся внутренних дворика со скульптурами и фонтанами, а также высотная башня, которую украшают часы. Кстати, с ними связана одна из загадок, которую не могут разгадать исследователи. Дело в том, что Душкин на циферблате использовал зодиакальный круг, но убрал из него знаки Водолея, Тельца и Скорпиона, заменив их на созвездия Гончих Псов, Лебедя и Змеи, а остальные — перемешал. По одной из версий, это - отсылка к верованиям славян раннего Средневековья.

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