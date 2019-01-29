В Баку прошел оригинальный Фестиваль попкорна (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенным в ТЦ Gənclik Mall прошёл оригинальный Фестиваль попкорна, сообщает Trend Life.

Гости фестиваля в течениt всего дня дегустировали самые разные виды попкорна: кунжутные, карамелизированные, фруктово-шоколадные, солёные и сладкие. Также был подготовлен сюрприз, который стал самой интересной частью фестиваля. Была организована шоу-программа с участием ди-джея, аниматора, ростовых кукол, циркача, фокусника, фотографа и видеографа.

Гости и зрители с большим удовольствием присоединялись к фестивалю попкорна, участвовали в конкурсах, делали памятные фотографии и селфи. Поддержку в организации мероприятия оказал KR Production.

Попкорн изготавливался тысячелетиями древними индейцами Америки, которые обнаружили разновидность маиса, способного вздуваться при нагревании. Это свойство объясняется особым строением зерна, в котором находится капелька крахмала, содержащая воду. При нагревании вода вскипает, пар взрывает оболочку и зерно раскрывается, увеличиваясь в объёме. В 1885 году Чарльз Криторз (Charles Cretors) начал в Чикаго внедрение первой компактной и мобильной машины для производства попкорна. В 1984 году был изобретён попкорн для микроволновых печей. В Северной Америке и Европе попкорн является традиционной закуской в кинотеатрах, и продаётся там начиная с 1912 года.

(Автор: Вугар Иманов)

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