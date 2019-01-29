В Баку прошел оригинальный Фестиваль попкорна (ВИДЕО, ФОТО)

29 января 2019 16:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенным в ТЦ Gənclik Mall прошёл оригинальный Фестиваль попкорна, сообщает Trend Life.

Гости фестиваля в течениt всего дня дегустировали самые разные виды попкорна: кунжутные, карамелизированные, фруктово-шоколадные, солёные и сладкие. Также был подготовлен сюрприз, который стал самой интересной частью фестиваля. Была организована шоу-программа с участием ди-джея, аниматора, ростовых кукол, циркача, фокусника, фотографа и видеографа.

Гости и зрители с большим удовольствием присоединялись к фестивалю попкорна, участвовали в конкурсах, делали памятные фотографии и селфи. Поддержку в организации мероприятия оказал KR Production.

Попкорн изготавливался тысячелетиями древними индейцами Америки, которые обнаружили разновидность маиса, способного вздуваться при нагревании. Это свойство объясняется особым строением зерна, в котором находится капелька крахмала, содержащая воду. При нагревании вода вскипает, пар взрывает оболочку и зерно раскрывается, увеличиваясь в объёме. В 1885 году Чарльз Криторз (Charles Cretors) начал в Чикаго внедрение первой компактной и мобильной машины для производства попкорна. В 1984 году был изобретён попкорн для микроволновых печей. В Северной Америке и Европе попкорн является традиционной закуской в кинотеатрах, и продаётся там начиная с 1912 года.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку украдена картина "Mono Liza" (ВИДЕО,ФОТО)
Интересное 24 января 15:07
Захватывающий квест в Баку - приключения вайнеров (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 17 января 15:07
"Снежные гонки" или "Тайна семьи монстров" в Баку (ВИДЕО)
Интересное 15 января 12:21
В Баку появится Остров монстров (ВИДЕО)
Интересное 7 января 11:55
Детвора с горных склонов Канады заговорила на азербайджанском языке (ВИДЕО)
Интересное 3 января 11:41
CinemaPlus назвал самые кассовые азербайджанские и зарубежные фильмы 2018 года
Интересное 28 декабря 2018 15:04
Лента новостей
Ведущей индийский эксперт примет участие в создании технопарка в Узбекистане
Бизнес 16:15
Узбекнефтегаз предложил SOCAR и BP изучить возможности совместного геологического изучения инвестиционных блоков
Энергетика 16:13
Азербайджанская ассоциация обратилось к ЕС в связи с предвзятым отношением к стране
Политика 16:12
В Азербайджане готовится Госпрограмма по развитию рыболовства
Бизнес 16:06
Globo: Пять человек арестованы в рамках дела о прорыве дамбы в Бразилии
Другие страны 16:03
Блокировка Instagram в Иране не решит проблем - министр
Иран 16:01
В Казахстане объем наличных денег в обращении увеличился на 16%
Финансы 15:58
Нетаньяху обвинил Иран в ежедневных кибератаках на Израиль
Израиль 15:57
Банк торговли и развития ОЭС огласил инвестиционные приоритеты в Азербайджане
Финансы 15:56