Ханым Ахмадиева исполнила азербайджанскую песню в телепроекте "Ты супер!" (ВИДЕО)

25 марта 2019 11:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На российском телеканале НТВ представлен очередной выпуск третьего сезона проекта "Ты супер!", сообщает Trend Life.

Судейские кресла суперсезона международного вокального шоу занимают лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, композитор, народный артист России Игорь Крутой, а также исполнители Ёлка и Алексей Воробьев.

В ходе очередного выпуска состоялось выступление представительницы Азербайджана на шоу – 14-летней Ханым Ахмадиевой. Юная артистка исполнила азербайджанскую песню "Ay qaşı gözü qara qız". Все члены жюри нажали на зеленую кнопку, что дало Ахмадиевой право пройти в комнату ожидания. Однако, когда наставники отбирали участников в свои команды, представительнице Азербайджана не удалось попасть ни в одну из команд и пройти в полуфинал.

Напомним, что в первом сезоне вокального конкурса "Ты супер!" Азербайджан представляли Хошгедем Мехтиева и Парвана Алджанова, во втором сезоне - Намиг Джабраилов и Самед Новрузов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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