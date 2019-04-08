Ученые выяснили, как закуска и выпивка связаны друг с другом

Необычные эксперименты с жирной пищей и мышами-алкоголиками помогли ученым доказать, что стремление употреблять и то, и другое контролируется одной и той же цепочкой нейронов. Они рассказали об этом, выступая на конференции Experimental Biology 2019, проходящей в американском Орландо, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Запойное пьянство и ожирение давно стали двумя самыми распространенными проблемами со здоровьем в США. Мы предположили, что они могут быть связаны с сбоями в работе одних и тех же регионов мозга. Поэтому, склонность к одной из них, к примеру, обжорству, будет повышать вероятность развития второй", — рассказывает Кейтлин Кокер (Caitlin Coker) из университета Пенсильвании в Херши (США).

Все люди, знакомые с пьянством или с сильно пьющими людьми, часто замечают, что увлечение высокоградусной выпивкой ведет к почти полному отказу от употребления пищи или же не заставляет их толстеть, несмотря на высокую калорийность спиртных напитков. Большим исключением здесь является пиво, любители которого быстро отращивают "пивные животики" и толстеют в других местах.

Недавно ученые выяснили, что это происходит по той причине, что мозг алкоголиков начинает воспринимать спиртное в качестве "нормальной" еды, предпочитая его всем остальным видам пищи. С другой стороны, наблюдения последних лет показывают, что периодические, но не постоянные попойки ведут и к набору лишнего веса, и к развитию алкоголизма.

Кокер и ее коллеги выяснили, как возникает эта взаимосвязь, наблюдая за жизнью нескольких десятков мышей, пристрастившихся к алкоголю. Ученые разделили их на три группы, каждая из которых имела свой собственный "режим питания".

Грызуны из первой трети имели постоянный доступ к жирной пище, но лишь иногда получали порции спиртного. Вторая часть мышей питалась нормальной пищей и тоже имела возможность напиваться лишь эпизодически, а остальные животные могли устраивать попойки и объедаться жирной едой только в некоторые часы и дни.

Ученые постепенно повышали концентрацию спирта в воде и наблюдали за тем, как менялось поведение всех этих мышей на протяжении последующих восьми недель. Как предполагали Кокер и ее коллеги, ограниченный доступ к спиртному и пище должен был заставить мышей устраивать периодические "попойки" и объедаться жирной едой, имитируя то, что происходит с реальными алкоголиками.

В целом, эти эксперименты подтвердили их подозрения. Грызуны из третьей группы пили заметно больше алкоголя, и при этом их масса постоянно колебалась вверх и вниз благодаря развитию тенденции периодически сменять попойки на сессии обжорства и наоборот.

Все это, как отмечают ученые, говорит о том, что оба этих негативных феномена могут усиливать действие друг друга. Это может объяснять то, почему темпы распространения и той, и другой проблемы были в целом одинаковыми в последние несколько десятилетий.

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