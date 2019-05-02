Веселая палата №6 в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова в Баку состоялся полуфинал Азербайджанской Юниор Лиги КВН, сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского клуба веселых и находчивых.

Сезон близится к своей кульминации, а это значит, что команд становится все меньше. Полуфинал был разделен на две игры, по итогам которых определился полный список финалистов. На пути к главной игре сезона командам пришлось сразиться в двух конкурсах "Приветствие" и "Биатлон".

Выступление команд оценивали участница легендарной команды КВН "Парни из Баку", актриса Яна Никитина, автор и экс-участник команды КВН "Сборная Баку" Орхан Исрафилзаде, радиоведущий Эмиль Насиров, актеры и режиссеры Самир Алескеров и Кямран Агабалаев. Жюри пригласило в финал следующие команды – "Чебупели" (школа №167), "Фиксики" (школа №16), "21 век" (лицей "21 век"), "Ничего личного" (школы №189, 190), "Палата номер 6" (школа №6) и "Сборная 17-ой школы".

Подводя итоги полуфинала, руководитель Азербайджанского клуба веселых и находчивых Рашад Азизов дал шанс еще одной команде. Таким образом, к финалистам присоединилась команда "Атомы" из школы №23.

"С каждым днем Юниор Лига становится все сильнее, и я все больше задумываюсь над тем, что на Первый канал (Россия) нужно готовить именно молодую сборную", - подчеркнул Азизов.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева)

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