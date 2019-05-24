Немыслимые по своей жестокости убийства женщин в азербайджанском исполнении (ВИДЕО/ФОТО)

24 мая 2019 22:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus в ТЦ Gənclik Mall прошёл показ фильма «Красивый, плохой, злой» с профессиональным азербайджанским студии Cinemazadeh, сообщает Trend Life. Поддержку в организации мероприятия оказали дубляжная студия Cinemazadeh и Cinema Distribution.

Среди гостей вечера были медийные лица - телеведущая Вюсаля Сеид Эйюбгызы, актеры Самир Алескеров, Гюнель Мамедова, Руслан Сабирли и другие.

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает об одном из самых известных серийных убийц. Режиссер - Джо Берлингер. В главных ролях Зак Эфрон, Лили Коллинз и Джон Малкович. По сюжету, Тед Банди красив и харизматичен, и устоять перед таким невозможно. Очаровательная Элизабет мечтает встретить настоящую любовь. Кажется, до счастья можно дотянуться рукой. Но вот случается непредвиденное: внезапно Теда заключают под стражу, обвинив его в немыслимых по своей жестокости убийствах женщин. Как поверить, что этот нежный, умный и элегантный мужчина - маньяк-убийца? Её родной и милый Тед… Кто он? Нежный муж, любящий отец или самый кровожадный серийный убийца в истории Америки?...

Фильм озвучили - Алихан Раджабов, Гюнель Мамедова, Эмин Насирли, Азада Аббасова, Тарана Оджагвердиева, Вюсал Гаджи-Кадыр, Рагим Рагимов, Айсун Алескерова, Самир Алескеров, Вюгар Гусейнов, Офелия Новрузгызы, Эркин Эргин, Артогрул Кямалов, Айтадж Велибейли, Парвиз Багиров, Азер Абдуллаев и Гюльнара Зюлалова.

Режиссёр дубляжа - Самир Алескеров, главный редактор - Вугар Гусейнов, перевод и редактор - Вюсал Ахмедзаде, звукорежиссер - Орхан Агаларов, звукооператор - Агамалик Аббасзаде, пост-продакшн - Руфат Керимзаде, исполнительный продюсер - Алисаттар Гулиев, главный продюсер - Джафар Ахундзаде.

(Автор: Вугар Иманов)

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