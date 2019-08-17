25 лучших аквапарков в мире (ФОТО)

Ресурс для путешественников TripAdvisor представил 25 лучших аквапарков в мире, сообщает Trend Life.
Аквапарк "Сиам Парк"
Адехе, Испания
Аквапарк "Аквавенчер"
Дубай, ОАЭ
Аквапарк "УэтСайд"
Херви-Бей, Австралия
Экопарк "Аррайал д'Ажуда"
Аррайал д'Ажуда, Бразилия
Аквапарк "Диснейз Тайфун Лагун"
Орландо, Флорида
Аквапарк "Бич Парк"
Акирас, Бразилия
Аквапарк "Термас-дос-Ларанхайс"
Олимпия, Бразилия
Аквапарк "Уайлд Вади"
Дубай, ОАЭ
Аквапарк "Диснейз Близзард Бич"
Орландо, Флорида
Аквапарк "Рамаяна"
Паттайя, Таиланд
Lost Paradise of Dilmun Water Park
Манама, Бахрейн
Аквапарк "Касканея"
Гаспар, Бразилия
Тематический парк "Затерянное королевство майя"
Махахуал, Мексика
Аквапарк "Йас Уотеруорлд Абу-Даби"
Абу-Даби, ОАЭ
Аквапарк "Аквавенчер" на курорте "Атлантис Пэрадайз Айлэнд"
Нассау, Остров Нью-Провиденс
Аквапарк "Шипрек Айленд"
Панама-Сити-Бич, Флорида
Enchanted Forest Water Safari
Олд Фордж, Нью-Йорк
Аквапарк Water Park
Фалираки, Греция
Аквапарк "Макади Уотер Уорлд"
Хургада, Египет
Аквапарк Одиссея 2000
Россано, Италия
Aqua Dome
Трали, Ирландия
Аквапарк "Уотер Кантри Ю-Эс-Эй"
Вильямсбург, Вирджиния
Noah's Ark Water Park
Висконсин-Деллз, Висконсин
Аквапарк "Хот Парк"
Риу-Кенти, Бразилия
Аквапарк "Блэк Маунтин"
Хуахин, Таиланд
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