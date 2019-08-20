Азербайджанский актер снимается в российском сериале

БАКУ /Trend Life/ - Популярный азербайджанский актер Кямран Агабалаев сыграет одну из ролей в российском историческом сериале "Русский раб", съемки которого проходят в Турции, сообщает Trend Life.

"Из-за проблем с авиарейсом я на семь часов опоздал на кастинг, затем в течение двух часов демонстрировал на что я способен. Потом ждал, и вот меня утвердили на одну из главных ролей в 12-серийном историческом сериале "Русский раб", - пишет на своей странице в Instagram Агабалаев, демонстрируя фотографию в образе своего героя Байзид Аги.

Как отмечают российские СМИ производством сериала "Русский раб" занимается компания "Марс Медиа" для Первого канала (Россия), режиссер проекта - Иван Шурховецкий.

(Автор: Джани Бабаева)

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