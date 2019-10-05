Представлена концепция фестиваля "ЖАРА 2020" в Баку

5 октября 2019 09:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Представлена концепция Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2020", который станет пятым по счету, сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу проекта в Instagram.

В следующем году фестиваль "ЖАРА" пройдет 29 июля – второе августа.

Так, 29 июля состоится гала-концерт, 30 июля выступят звезды "нулевых", 31 июля прозвучат хиты 90-х, первого августа в рамках фестиваля будет представлена программа International day, заключительный день фестиваля, который состоится второго августа, будет посвящен твлочеству поколения Z.

""ЖАРА 2020 " всё ближе. И сегодня мы рады представить концепцию будущего фестиваля: 5 дней и 5 незабываемых программ буквально на любой вкус. Будет ещё жарче, чем в этом году - обещаем! ", - отмечено на официальной странице фестиваля.

Напомним, что четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" прошел с 25 по 28 июля на одном из красивейших курортов - Sea Breeze на побережье Каспийского моря. В этом году в фестивале приняло участие около 250 артистов. Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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