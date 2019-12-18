Рахиб Азери принял участие в новогодней съемке "Поле чудес" с Леонидом Якубовичем (ФОТО)

18 декабря 2019 16:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский радио и телеведущий, лауреат национальной премии "Хумай", заслуженный работник культуры Рахиб Азери принял участие в новогодней съемке передачи "Поле чудес" Первого канала России, сообщает Trend Life.

"Съемки прошли 15 декабря и длились три с половиной часа. Было очень увлекательно! Передача выйдет в эфир в одном из новогодних выпусков. Следите за эфиром – будет очень интересно", - сказала Trend Life Рахиб Азери.

Капитал-шоу "Поле чудес" - российская телеигра, выходящая каждую пятницу вечером и являющаяся частичным аналогом американской телевизионной программы "Колесо Фортуны". Художественный руководитель и ведущий программы - Леонид Якубович. Выходит в эфир с 26 октября 1990 года.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Рахиб Азери принял участие в новогодней съемке "Поле чудес" с Леонидом Якубовичем (ФОТО)
  • Рахиб Азери принял участие в новогодней съемке "Поле чудес" с Леонидом Якубовичем (ФОТО)
  • Рахиб Азери принял участие в новогодней съемке "Поле чудес" с Леонидом Якубовичем (ФОТО)
  • Рахиб Азери принял участие в новогодней съемке "Поле чудес" с Леонидом Якубовичем (ФОТО)
  • Рахиб Азери принял участие в новогодней съемке "Поле чудес" с Леонидом Якубовичем (ФОТО)
  • Рахиб Азери принял участие в новогодней съемке "Поле чудес" с Леонидом Якубовичем (ФОТО)
  • Рахиб Азери принял участие в новогодней съемке "Поле чудес" с Леонидом Якубовичем (ФОТО)
  • Рахиб Азери принял участие в новогодней съемке "Поле чудес" с Леонидом Якубовичем (ФОТО)
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