Азербайджанцы, испанские полицейские и Алла Пугачева ударили по коронавирусу децибелами! (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Гитара становится трендом и способом творческого самовыражения в социальной самоизоляции во время пандемии коронавируса, сообщает Trend Life.

Известный российский юморист, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин недавно выложил в соцсети забавное видео, на котором их с Примадонной сын Гарри, аккомпанируя на гитаре, спел со звездной мамой песню, посвященную пандемии коронавируса COVID-19. Пугачева спела, повторяя одну фразу: "Мама мия, уходи от нас подальше пандемия". Галкин назвал такой забавный дуэт - ГАРРИАЛЛА, подписав видео словами "Ударим децибелами по бациллам! Инфлюенсеры против инфлюэнций!"

Известная чешская теннисистка Каролина Мухова тоже не унывает и весело проводит время на карантине. Она сыграла на гитаре песню собственного сочинения о ситуации в мире, уборке в доме и времяпрепровождении в связи с пандемией коронавируса. Спортсменка рассказала, что в нынешних условиях ей приходится чаще готовить и убираться дома.

Патрульные города Альгайда решили поддержать испанцев, которые уже длительное время сидят дома из-за карантина, и, разъезжая по разным районам, давали концерты прямо на улице с гитарой и пели детские песни с жителями.

Конечно, гитару любят и в Азербайджане. Явно на лето потянуло президента Бакинского Клуба авторской песни и Бакинского международного фестиваля авторской песни и поэзии, композитора, барда, поэта и режиссера Джавида Имамвердиева. Он представил шуточную композицию, которая вызвала большой интерес в соцсетях. Душа так и рвется в море, скорей бы кости размять от этого простоя…

Поэтом даже стал азербайджанский режиссер Заур Таирсой, который сочинил слова о борьбе с коронавирусом и призывает всех оставаться дома, исполнив под народную итальянскую песню "Белла чао" (Bella ciao - Прощай, красавица). Эту композицию исполняли участники движения Сопротивления в Моденских горах во время Второй мировой войны. Впоследствии, она также входила в репертуар великого Муслима Магомаева и была одной из самых любимых руководителем СССР Леонидом Брежневым.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)