Лучшие моменты фестиваля "ЖАРА" в Баку покажут на российском телеканале

БАКУ /Trend Life/ - Первый канал России представит в эфире лучшие моменты Международного музыкального фестиваля "ЖАРА", ежегодно проводимого с 2016 года в Баку, сообщает Trend Life.

Концерт – ""ЖАРА". Лучшее" будет представлен в эфире российского телеканала 14 августа в 21:30 по московскому времени.

Напомним, в этом году фестиваль "ЖАРА" в Баку должен был пройти с 29 июля по 2 августа. Однако, из-за пандемии коронавируса фестиваль перенесли на следующий год.

Фестиваль "ЖАРА" - ежегодный международный музыкальный фестиваль. Основан в 2016 году. Впервые прошел с 9 по 10 июля 2016 года в Баку, на курорте Sea Breeze, на берегу Каспийского моря.

В 2017 году фестиваль "ЖАРА" прошёл в Баку с 25 по 28 июля. В тот год, наряду с выступлениями известных артистов, на фестивале также состоялись творческие вечера Аллы Пугачевой, Софии Ротару и Григория Лепса.

В 2018 году "ЖАРА" состоялась с 26 по 29 июля. Группировка "Ленинград", Леонид Агутин и Владимир Пресняков выступили перед многотысячной аудиторией с большими сольными концертами, а певица Валерия, Валерий Меладзе, Любовь Успенская провели свои творческие вечера.

В 2019 году фестиваль прошел с 25 по 28 июля 2019 года. Тогда группа "Любэ" выступила с большим сольным концертом, а у Григория Лепса и Стаса Михайлова состоялись творческие вечера. Третий день фестиваля порадовал гостей хитами 90-х и нулевых, а закрылся музыкальный проект концертом Тимати и выступлением артистов Поколения Z.

Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева )