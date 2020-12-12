В Испании выпущены марки в честь выдающихся личностей тюркского мира -Узеира Гаджибейли и Абая Кунанбаева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Испании изданы почтовые марки, посвященные двум великим деятелям тюркского мира - в связи с 175-летним юбилеем великого поэта, писателя, композитора, общественного деятеля Казахстана, основоположника современной казахской письменной литературы Абая Кунанбаева, и со 135-летием выдающегося азербайджанского композитора, музыковеда, публициста, драматурга, педагога, автора первых на Востоке оперы и оперетты, основоположника азербайджанской национальной музыки Узеира Гаджибейли. Проект реализован при поддержке Международного фонда тюркской культуры и наследия и при организационном участии посольства Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе фонда.

Почтовые марки с изображением Абая Кунанбаева и Узеира Гаджибекова, с образцами их творчества, а также отражающие культурные ценности и национальные музыкальные инструменты тюркского мира, были пущены в оборот по всей Испании. Цель издания марок - ознакомить широкую международную аудиторию с творчеством выдающихся личностей тюркского мира.

(Автор: Вугар Иманов)