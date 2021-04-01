Известные КВН-щики поздравили "Парней из Баку" с 30-летием (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известные КВН-щики поздравили "Парней из Баку", команда которых в 90-х годах произвели настоящий фурор (в 60-е была еще победоносная команда "Парни из Баку", капитаном которой был Юлий Гусман), с 30-летним юбилеем, сообщили Trend Life актер легендарного коллектива Бахрам Багирзаде и администратор Джавид Имамвердиев.

Чемпионы сезона 1992 года, вице-чемпионы сезона 1993 года, обладатели летнего кубка 1995 года, победители Турнира Десяти в 2000 году - чемпионы XX века. Все эти победы вписаны золотыми буквами в летопись КВН-ского движения.

Давайте вновь вспомним эти имена. В состав команды "Парни из Баку" в разные годы входили: основатель и капитан Анар Мамедханов, директор – Леонид Рабинович, администратор – Джавид Имамвердиев, актеры - Бахрам Багирзаде, Тимур Вайнштейн, Ильгар Ханбутаев, Самир Абдуллаев, Энвер Мансуров, Азер Мамедзаде, Олег Бланк, Эльчин Азизов, Рауф Аскеров, Мурад Дадашов, Таир Иманов, Джабир Иманов, Вадо Коровин, Эмиль Аббасов, Яна Никитина, Ильгар Набиев, Кямран Ахмедов, Джасим Фарис, Дмитрий Янгуразов, Видади Мамиев, Эльдар Гусейнов, Вадим Эпштейн, Джейхун Назарли, Алышан Кадыров, Парвиз Мамедов, авторы - Эльнур Мамедов, Мехти Мирсалимов, Заур Тагиев, Тамерлан Алиев, Алекпер Алиев, Мамедага Мамедов, Гейдар Гусейнов.

Представляем видеопоздравления известных КВН-щиков.

"Настоящие Тамады" – Зураб Мататашвили и Отар Татишвили

"Махачкалинские Бродяги" - Мирсамед Сеидов, Ибрагим Магомедов, Бени Анисимов, Арсен Таркнаев, Шабан Муслимов и Андрей Галанов

"Одесские Джентльмены" – Евгений Каминский и Александр Теплицкий

МХТИ – Михаил Марфин и Леонид Мазор

"СОК-Самара" – Дмитрий Колчин

"ДПИ-Дрим Тим" и ХАИ – Сергей Сивохо и Андрей Чивурин

Сборная ДПИ – Михаил Агранат

Сборная Симферополя - Елена Валуева

(Автор: Вугар Иманов)