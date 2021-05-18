Кто объявит результаты голосования от Азербайджана на "Евровидении-2021"?

БАКУ /Trend Life/ - Результаты голосования членов азербайджанского жюри - баллы участникам "Евровидения-2021" объявят победители конкурса "Евровидение-2011", исполнители Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал.

Об этом Trend Life сообщили в пресс-службе Национального вещателя конкурса песни "Евровидение" – Общественного телевидения Азербайджана (İTV).

Согласно правилам конкурса, Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал в прямом эфире İTV объявят результаты голосования от Азербайджана в финале "Евровидения", который состоится 22 мая.

Напомним, что представители Азербайджана на "Евровидении-2011" Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал (Ell & Nikki) выиграли конкурс 10 лет назад с песней Running Scared, набрав 221 балл.

Комментаторами международного песенного конкурса будут певец, композитор и шоумен Мурад Ариф и телеведущая Усния Магеррамова.

Представительница Азербайджана на конкурсе "Евровидение-2021" Самира Эфенди (сценический псевдоним – Efendi) выступит с песней "Mata Hari" во второй части первого полуфинала конкурса под номером 14.

Композиция "Mata Hari" написана и спродюсирована голландским трио – Эми ван дер Вел, Люком ван Бирсом и Тони Корнелиссеном. В песне звучат азербайджанские национальные музыкальные инструменты – зурна и нагара, а также этнические мотивы на основе мелодии азербайджанского народного танца "Яллы". Наряду с этим, звучит фраза на азербайджанском языке: "Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən".

Международный песенный конкурс "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 18 по 22 мая.

(Автор: Джани Бабаева)