Удивительная история о том, как Таир Салахов благословил и поженил Муслима Магомаева и Тамару Синявскую (ФОТО)

Интересное 25 мая 2021 17:02 (UTC+04:00)
Удивительная история о том, как Таир Салахов благословил и поженил Муслима Магомаева и Тамару Синявскую (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Вчера на первой Аллее почетного захоронения в Баку прошла церемония прощания со всемирно известным художником Таиром Салаховым. На этой аллее похоронены видные азербайджанские общественные деятели, представители культуры, науки, литературы, искусства, политики, военнослужащие. Здесь уже 13 лет покоится друг Таира Салахова, великий исполнитель и композитор Муслим Магомаев. Они вновь вместе на родной бакинской земле…

Таир Салахов был старше Муслима Магомаева на 14 лет, и их дружба прошла испытание временем. Представляем читателям Trend Life интересный эпизод из жизни двух друзей, который стал значимым в дальнейшей судьбе Муслима Магомаева и Тамары Синявской, когда Таир Салахов благословил их на создание семьи. Муслим Магомаев и Тамара Синявская счастливо прожили в браке 35 лет…

Впоследствии Таир Салахов вспоминал: "Судьба свела их вместе. С Тамарой у него были особые отношения какие-то, доверительные. С другой стороны, он вел себя очень сдержанно с ней. Чтобы не обидеть…".

Но вначале расскажем одну интересную историю, которая произошла в доме Муслима Магомаева в Баку, в день его рождения и была связана с Таиром Салаховым. Причем ведущим на его торжествах всегда был известный композитор, сам министр культуры Азербайджана Закир Багиров - они были друзьями.

Из книги Муслима Магомаева "Любовь моя – мелодия": "Интеллигентный, прекрасный, душевный человек. Сначала, правда, отношения у нас не заладились. Видимо, став министром, он решил все четко расставить по своим местам: я - министр, а ты - певец. Понятно, что до этого ему про меня наговорили мои "доброжелатели": и характер у Магомаева с сюрпризом, и дверьми он хлопает в кабинетах Министерства культуры… Вот новый министр и встретил меня соответственно: мол, осади свой гонор… Я - руководитель, и решать буду я.

Но характер у меня такой, что командовать мною бессмысленно. Тем не менее стали разговаривать, и постепенно все наладилось: он понял меня, я понял его. И мы вскоре стали друзьями. Личное впечатление победило заочное. А впоследствии Закир Нариманович стал тамадой на всех моих днях рождения. Да еще каким! Остроумным, неожиданным, находчивым.

Только один случай. Обычно в Баку на мои именинные посиделки собиралось в ресторане "Апшерон", расположенном на берегу моря, человек пятьдесят. За несколько дней до этого мы созванивались с Закиром Наримановичем и я говорил ему, кто у меня будет. Если он кого-то не знал из моих гостей, я ему рассказывал: тамада должен знать всех. На этот раз вроде бы должны были собраться наши общие знакомые. Не знал он только мою тетю Гамар Исмайлову, преподавателя консерватории. Закир Нариманович спросил, что она преподает. Я сказал, что историю русской музыки, а, кроме того, написала книгу о моем деде. Он взял на заметку еще кое-какие сведения о тете.

Собрались мы в мой день рождения. Все шло превосходно, тамада был в ударе. И тут случилось непредвиденное. Художник Таир Салахов любил приходить на мои посиделки с незнакомыми людьми, обычно с гостями его дома. Конечно, для нас, бакинцев, это никакой не грех, разве что неожиданность - прежде всего для тамады. Смотрю, рядом с Салаховым сидит незнакомая пожилая женщина. А моя тетя Гамар в тот день не пришла - заболела. Закир Нариманович подумал, что эта дама и есть тетя Гамар. Встал и сказал примерно так: "Я хочу предложить тост за здоровье дорогой Гамар, прекрасной женщины, мудрого человека, за потрясающего друга Муслима, за историка русской музыки, которая…".

Я понимаю, что тамада явно "въезжает не в те ворота" и что сейчас выйдет конфуз. Шепчу ему, что Гамар Исмайлова не пришла, что эта дама вовсе не она, а кто она, об этом знает только сам Салахов. Тамада, не дрогнув ни одним мускулом лица, продолжает славить достоинства моей отсутствующей тетушки, "очаровательной женщины, которая привнесла в жизнь именинника то-то и то-то…". И добравшись до самой высокой ноты, наконец произносит: "Одним словом, дорогие друзья, я предлагаю выпить за такую замечательную женщину Гамар Исмайлову, которая, к сожалению, заболела и не пришла".

Какие это были люди! Какие добрые, искренние отношения! Но вернемся к нашей истории.

Муслим Магомаев и Тамара Синявская познакомились в Баку в 1972 году. В Государственной филармонии, названной в честь одного из основоположников азербайджанской классической музыки Муслима Магомаева, деда Муслима Магомаева, проходила декада Русского искусства в Азербайджане.

Он был признанным королем советской сцены, она - примадонной Большого театра. Их познакомили известный поэт Роберт Рождественский и его супруга, литературный критик и художник Алла Киреева.

Муслим Магомаев протянул руку и очень застенчиво сказал: "Муслим". Тамара Синявская улыбну­лась и ответила: "И вы еще представляетесь? Вас ведь знает весь Союз". Это было их первое знакомство и любовь с первого взгляда. Хотя...

Муслим Магомаев: "Наше первое знакомство произошло... по телевизору. Летом я был у моего друга Ивана Семеновича Козловского в Баку. Мы хорошо отдыхали. Смотрели конкурс им. Чайковского. И вот на сцену выходит Тамара. Выглядела она совсем как девочка, которой, может быть, я и не заинтересовался. Она начала петь, и я от изумления даже рот открыл. Помню, я сказал: "Вот это меццо-сопрано! Настоящее!". Она потрясла меня своим искусством!".

После концерта Муслим пригласил Тамару в ресторан, они долго беседовали, и когда уже уходили он написал ей на салфетке фразу: "Вы очень хорошая девочка. Давайте с вами дружить". "Девочке" было уже 28 лет, а влюбленному – 30.

Однако во время их знакомства Тамара была замужем, и с мужем у нее были прекрасные отношения. Сергей Бережной был артистом балета Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, заботливым и надежным. Впрочем, Синявская признавалась позже, что замуж вышла без особого увлечения - просто возраст подошел. Но хоть любви к мужу и не было, она оказалась перед сложным выбором и решила… уехать на стажировку в Ла Скала, чтобы повысить свое мастерство и разобраться с чувствами. Однако влюбленный Магомаев звонил ей каждый день, через троюродного брата Кямала Зейналзаде, который жил в Швейцарии, посылал ей огромные букеты цветов.

Тамара Синявская: "Муслим - порядочный человек, и для него мой брак был серьезным препятствием. И мне, конечно, приходилось вести себя так, чтобы не обидеть ни того, ни другого. Очень мучилась, конечно. У меня с мужем были прекрасные отношения. Но тут... "Любовь нечаянно нагрянет!". Наверное, встреча наша была предначертана".

Вернувшись из Италии, Тамара все же не решалась на развод. В честь ее возвращения Муслим Магомаев дал концерт во Дворце съездов, но она не пришла. Тогда Александра Пахмутова и Николай Добронравов, почувствовав, что в отношениях назревает разрыв, написали для Магомаева песню "Мелодия", а для Синявской - "Прощай, любимый". Но прощания не получилось, разве любовь так просто забудешь? Наконец Тамара решилась на развод, влюбленные каждый день подолгу разговаривали по телефону, но на большее не решались.

Муслим Магомаев: "Романтика ухаживания продолжалась, а вопросы оста­вались: что с нами будет и как? Мы все не решались сде­лать необходимый шаг. Первый шаг сделала Тамара - она развелась с мужем. А другой шаг... Сидели мы как-то в моем номере в гостинице "Рос­сия". Зашел "на огонек" наш друг, знаменитый худож­ник Таир Салахов. Накрыли стол, начался обычный в таких случаях разговор... И вдруг Таир обнял нас с Тамарой и решительно произнес свои благословляющие слова: "Ну что вы ходите - бродите, время тянете? Чего еще испытывать? Давайте-ка ваши паспорта. У меня в Союзе художников помощник есть шустрый, он все устроит".

Гипноз Таира был таков, что мы подчинились, молча пе­реглянулись и отдали ему наши паспорта... Не случись этого "сводничества", мы с Тамарой, вероятно, еще бы тянули, ссорились бы и мирились. Это, наверное, судьба. После первой своей женитьбы я боялся скреплять свои отношения с женщинами. А вот в этот раз, не знаю почему, но что-то, видимо, меня толкнуло на этот шаг".

До женитьбы они почти каждый день разговари­вали по телефону. Позже они узнали, что их разговоры с удовольствием слушали телефонистки. Муслим дарил Тамаре огромное количество подарков и цветов…

Они расписались 23 ноября 1974 года. Свадьбу решили "тайно" отпраздновать в московском ресторане "Баку", но не получилось. В ЗАГСе все действительно прошло быстро и скромно, но когда новоиспеченные муж и жена оказались на улице, их, несмотря на мороз, ожидала ликующая толпа. Протискиваясь к машине, Магомаев толкал своего друга Салахова, шедшего впереди, выдавая его за жениха: "Иди, иди… Чего стесняешься… Какую невесту отхватил!". И когда все же добрались до ресторана, 100 человек сидели в зале, за столом, а более 300 поклонников толпилось за окнами. Что делать? Как отметить столь знаменательное событие в жизни? А люди стояли на морозе и ждали, когда Муслим начнет петь. Он попросил открыть большие окна и пел им 40 минут, а потом два месяца ходил с бронхитом. После этого Муслим и Тамара уехали в десятидневное свадебное путешествие в Баку…

Таир Салахов говорил: "Для меня Муслим всегда был яркой звездой, которая украсила своим талантом весь Советский Союз и еще полмира. Главное – он был настоящим другом".

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)

Удивительная история о том, как Таир Салахов благословил и поженил Муслима Магомаева и Тамару Синявскую (ФОТО) - Gallery Image
Удивительная история о том, как Таир Салахов благословил и поженил Муслима Магомаева и Тамару Синявскую (ФОТО) - Gallery Image
Удивительная история о том, как Таир Салахов благословил и поженил Муслима Магомаева и Тамару Синявскую (ФОТО) - Gallery Image
Удивительная история о том, как Таир Салахов благословил и поженил Муслима Магомаева и Тамару Синявскую (ФОТО) - Gallery Image
Удивительная история о том, как Таир Салахов благословил и поженил Муслима Магомаева и Тамару Синявскую (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Удивительная история о том, как Таир Салахов благословил и поженил Муслима Магомаева и Тамару Синявскую (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Удивительная история о том, как Таир Салахов благословил и поженил Муслима Магомаева и Тамару Синявскую (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Удивительная история о том, как Таир Салахов благословил и поженил Муслима Магомаева и Тамару Синявскую (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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