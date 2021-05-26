Азербайджанцы примут участие в экстремальном российском телешоу "Фактор страха" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На телеканале НТВ спустя 16 лет стартует российская версия "Фактора страха" всемирно известного шоу Fear Factor . В проекте примут участие телеведущие звёзды российского шоу-бизнеса, где им предстоит пройти сложные испытания и взглянуть в глаза своим страхам. Производством шоу будет заниматься компания "ВайТ Медиа" – руководитель, генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

Первый сезон будет состоять из восьми выпусков. Всего участников будет 48, среди которых азербайджанцы телеведущая НТВ Эльмира Эфендиева, блогер Гусейн Гасанов и певец ELMAN (Эльман Зейналов).

Под руководством профессиональных каскадёров участникам шоу предстоит выполнить ряд сложных испытаний на время и выносливость, связанных с огнём, водой и высотой, и преодолеть страх животных и насекомых: все испытания будут предназначены для проверки физических и моральных возможностей участников.

Суть проекта останется прежней. Каждый выпуск будет состоять из трёх испытаний. Звёздным участникам – в каждом выпуске их будет шесть (трое мужчин и три женщины) – предстоит преодолеть свой страх и выполнить задание, опасные для жизни трюки. Например, задание на время (продержаться дольше), потушить пожар, проламывать стёкла, лазить по брёвнам, есть насекомых и падаль, лежать в ванне со змеями, пауками, пить коктейль из членистоногих и т. д. Если участник справился, то он проходит дальше, и становится на шаг ближе к победе, если нет – выбывает. Во второй этап проходят четверо, в финал – двое: кто из них покажет лучший результат или время, становится победителем и получает большой денежный приз. Ведущий проекта - победитель первого сезона шоу «Маска», популярный певец TSOY (Анатолий Цой). Съёмки будут проходить на территории Тулы и Тульской области.

(Автор: Вугар Иманов)